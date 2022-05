“Herkes, hayatının bir yerine sporu katmalı”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (9) ELİS SAKALLI – VÜCUT GELİŞTİRME

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘ADA FIT’ yazı dizisinin dokuzuncu konuğu Vücut geliştirme sporcusu ve eğitmeni Elis Sakallı… Şu anda 22 yaşında olan Sakallı, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Şu anda ülkemizin en genç ve tek Bikini Fitness yarışmacısı olan Elis Sakallı, “Hedefim, NPC’de Procard almak. Türk tarihindeki en genç atlet olmak istiyorum. Bu seneki çalışmalarım bu yönde. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Vücut geliştirmeye ilgi var ama yeterli değil…”

Başarılı sporcu ve eğitmen Sakallı, ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilgi olduğunu ancak bu ilgilinin yeterli olmadığını dile getirerek, bilgi eksikliğine dikkat çekti.

Sakallı şunları söyledi:

“Ülkemizde vücut geliştirme sporuna biraz ilgi var ama maalesef yeterli düzeyde değil. Donanım bulunmadığı ve bilgi eksikliği olduğundan dolayı çok fazla hata yapıldığını düşünüyorum. Umarım zamanla donanımda arttıkça her şey düzelecektir.”

Kendini anlattı, hedeflerinden bahsetti, mesajlar verdi:

“Zayıf ve güçsüz bir bedene sahiptim, güçlü olmak istedim”

- “Çok zayıf bir bedene sahiptim. Özgüvenim düşüktü ve aynaya baktığımda kendimi beğenmiyordum. Aile yaşantısı olarak da zorluklar çektim ve bunlar beni içimde hep güçlendirdi. Kendimin her daim güçlü olduğumu gösterebileceğim bir şey arıyordum. Sosyal medyada bakınırken ‘Fitness Girl’ kızları çok ilgimi çekiyordu ve ‘Bende bunlar gibi olabilirim, bunu biliyorum’ diye kendi içimde söyledim ve nitekim her şey öyle oldu ve hatta daha fazlası...”

“Türk tarihindeki en genç atlet olmak istiyorum”

- “Gerçekleştirmek istediğim hedefim için her gün düzenli ve disiplinli olarak çalışıyorum. Hedefim, NPC’de Procard almak. Türk tarihindeki en genç atlet olmak istiyorum. Bu seneki çalışmalarım bu yönde. Allah sağlık verdikçe, elimden gelen her şeyi yapıyorum.”

“Vücut Geliştirme benim kendi özümü ve ruhumu bulmamı sağladı”

- “Hayatta her şey bazen güzel gitmez inişler ve çıkışlar olur. Başımıza gelen her olaya karşı evrene sorun bana bunun hediyeleri nelerdir? Unutmayın, her yaşadığımız olayda bir güzellik veya öğrenmemiz gereken bir ders vardır. Kendi dünyamızı kendi zihnimizle biz yaratıyoruz. Sadece farkına varalım. Vücut Geliştirme benim kendi özümü ve ruhumu bulmamı sağladı. Umarım herkes hayatta bu şansı elde eder.”

Elis Sakallı’dan spor tavsiyeleri:

“Kendimize değer verelim”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Elis Sakallı, şu önerileri yaptı:

+ Herkes sporu hayatına katmalı.

+ Sağlık bedenleri ve zihinsel güçleri için çok önemli. İnsanın kendi bedenine bakıp mutlu olması kadar güzel bir duygu olamaz.

+ Bize verilmiş en büyük miras olan kendimize değer vermeyi unutmayalım.

+ Zaman yaratıp özümüze bakalım.

Elis Sakallı Kimdir?

Ülkenin en genç ve tek Bikini Fitness yarışmacısı

Elis Sakallı 22 yaşında. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencisi. Aynı zamanda serbest olarak birebir eğitmen olarak Fitness Antrönörlüğü yaparken, online üzerinde de ders veriyor. Vücut geliştirme branşında milli sporcu olan Elis Sakallı, Bikini Fitness Sikleti’nde 4 senedir yarışıyor. Sakallı, ülkedeki en genç ve tek Bikini Fitness yarışmacısı…

Uluslararası ve yerel olarak her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Başarılı sporcu röportajında “Ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim” dedi.