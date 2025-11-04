NEB Klasik Otomobil Rallisi’ni Çeliker çifti kazandı Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun 3’üncü ve son rallisi olan “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı.