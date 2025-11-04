- Boccede Balıkesir tüm şampiyonlukları topladı
Boccede Balıkesir tüm şampiyonlukları topladıHerkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce Erkekler ve Kadınlar Ligi play-off finalleri tamamlandı.
Alaçam yenilgisiz şampiyonKuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu faaliyet programı kapsamında yer alan Büyükler & Senyörler 2. Ayak müsabakaları yapıldı.
Hentbol U16 Ligi’nde Esentepe ve Şahlan üçüncüHentbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Ligi’nde üçüncülük ve final ilk maçları cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.
“Sahalarda yaşanmasını istemediğimiz olayı şiddetle kınıyoruz”Lefke Türk Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta AKSA A2 Süper Lig’de oynanan ve olayların gölgesinde kalan Lefke – Doğan Türk Birliği maçı hakkında yazılı bir açıklama yaptı, spor kamuoyundan özür diledi.
Basketbolda Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu düzenleniyorBasketbol Federasyonu, basketbola yeni hakemler kazandırmak ve hakem camiasını güçlendirmek amacıyla Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu düzenliyor.
Cesur ve Tuğra, İstanbul’da yarışacakKKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda her kategoride yer almaya devam ediyorlar.
KTFF, Spor Masörü Yetiştirme Kursu düzenliyorKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu, Spor Masörü Yetiştirme Kursu düzenliyor.
Voleybolda U17 liglerinde beş maç oynandıVoleybol Federasyonu tarafından organize edilen liglere Perşembe günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi.
Kulüpler Birliği’nden Başkan Çelebi’ye ZiyaretKulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve Yönetim Kurulu Üyesi Özbay Abik, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.
KTSYD Omaç Başat Turnuvası’nda şampiyon Tribün KıbrısKıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda kupanın sahibi Tribün Kıbrıs oldu.
Esat Erdoğmuş Stadı’nda hedef ikinci devreBirinci Lig kulüplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının zeminine ara ekim yapıldı.
Cimnastikte yardımcı antrenörlük kursu sürüyorCimnastik Federasyonu’nun 10.000 çocuğa ulaşma hedefiyle başlattığı çalışmalar yoğun şekilde sürerken, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için başlatılan 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu devam ediyor.
Esentepe’nin yeni sahası hizmete açıldıEsentepe’ye kazandırılan yeni futbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.
GPS ve Atletik Performans Kursu ön başvurular için sona gelindiKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu GPS ve Atletik Performans Kursu programı için ön kayıtlar başladı.
Basketbolda sponsorluk anlaşmaları imzalandıKKTC Basketbol Federasyonu, yeni sezon öncesi ülke basketboluna önemli katkılar sağlayacak sponsor protokollerine imza attı. Atılan imzalarla birlikte hem Pro Lig ve U18 Ligi hem de altyapı ligleri kurumsal destekle yola çıkacak.
NEB Klasik Otomobil Rallisi’ni Çeliker çifti kazandıKıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun 3’üncü ve son rallisi olan “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı.