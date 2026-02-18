Spor Yazarı Okan Karademir yoğun bakımda
Spor yazarı, beden eğitmeni öğretmeni Okan Karademir geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi altına alındı.
Uzun yıllardır spor basınına görev yapan deneyimli ismin hayati tehlikesi bulunmazken, yaşadığı kazadan dolayı vücudunda kırıkların olduğu öğrenildi. Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan meslektaşımız Karademir’e SporYeni olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.
