Spor Yazarı Okan Karademir yoğun bakımda

Uzun yıllardır spor basınına görev yapan deneyimli ismin hayati tehlikesi bulunmazken, yaşadığı kazadan dolayı vücudunda kırıkların olduğu öğrenildi. Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan meslektaşımız Karademir’e SporYeni olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.