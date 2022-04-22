“Kendinizi sevin, kendinizi keşfetmekten keyif alın”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (7) GÜRALP YÜCELGAZİ – VÜCUT GELİŞTİRME

►“Kişiler bedenlerinin ne kadar farkında olursa, her şey o kadar etkili ve kalıcı oluyor. Ben daha çok Wellness olarak yoğunlaşıyorum. İnsanlara kendilerinin yaşam kültürlerinde ne yaptıklarını sorgulatmak çok önemli…” ►“Bildiğini düşünen insanlar değil de, hizmet bilinci içerisinde olan insanlar artmalı. Bilgelik gerek, o gelecektir elbette. Ne bildiğinizi insanların bilmesine gerek yok”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘ADA FIT’ yazı dizisinin altıncı konuğu Vücut geliştirme eğitmeni Güralp Yücelgazi… Şu anda 28 yaşında olan Yücelgazi, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu ve eğitmen Yücelgazi, “Ülkemizde neredeyse 10 kişiden 8’i spor yapıyor. Yapılan spor dalının ne olduğundan çok, nasıl keyif alındığı çok önemli. Keyif alındığı dal olunca etki olmaması mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

Yücelgazi, kendisinin en çok spora ilk kez başlayan insanları çalıştırmayı sevdiğini aktararak, “Sizin defalarca deneyip yapmadığınız basit şeyleri bile nasıl heyecanla yaptıklarını gözlemlemek ve sürekli yapılan şeylerde bile bu hazzı kaçırmamayı insanlara aktarmak ve paylaşmak önemli” ifadelerini kullandı.

“Her 10 kişiden 8’i spor yapıyor”

Başarılı vücutçu ve eğitmen Güralp Yücelgazi, ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilgilinin ‘iyi’ durumda olduğunu söyleyerek, “Ülkemizde neredeyse 10 kişiden 8’i spor yapıyor. Bu güzel bir şey” dedi.

Yücelgazi şunları söyledi:

“Ülkemizde neredeyse 10 kişiden 8’i spor yapıyor. Yapılan spor dalının ne olduğundan çok, nasıl keyif alındığı çok önemli. Artık birçok spor dalı var ve bu güzel bir şey. İnsanların deneyimleri her alanda artıyor. Keyif alındığı dal olunca etki olmaması mümkün değil. Ülkemizde çok deneyimli, işini severek yapan ve kendi bilgilerini başkalarına aktaran çok sayıda insan var.”

Kendini anlattı, hedeflerinden bahsetti…

“Çocukluktan beri tutkumdu”

► “Çocukluktan beri tutkumdu. Kendimce vücut ağırlığıyla yaptığım şeylerin neleri işlettiğini hissetmek ve çizmek hoşuma gidiyordu. Bunları insanlarla paylaşma isteğiyle başladı her şey… Tutku ve sevgi ile yapılan her şeyin insanları dönüştürdüğüne inanıyorum. İnsanların alabildikleri değil, verebildikleri kendine aittir.”

“Kişiler bedenlerinin ne kadar farkında olursa, her şey o kadar etkili olur”

► “Nefes postür benim için çok önemli. Onların üzerine yoğunlaşıyorum ve benim için kalıcı sistemler önemli. Kişiler bedenlerinin ne kadar farkında olursa, her şey o kadar etkili ve kalıcı oluyor. Ben daha çok Wellnes olarak yoğunlaşıyorum. İnsanlara kendilerinin yaşam kültürlerinde ne yaptıklarını sorgulatmak çok önemli…”

“Aktarmak ve his önemli…”

► “Kendinizi sevin, kendinizi keşfetmekten keyif alın. Hepsi sadece bir deneyim. Günlük rutin işler gibi bir sonraki gün tekrar tekrar yaptığınız zaman başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Bildiğini düşünen insanlar değil de, hizmet bilinci içerisinde olan insanlar artmalı. Bilgelik gerek, o gelecektir elbette. Ne bildiğinizi insanların bilmesine gerek yok. Aktarmak ve his önemli…”

“Her gün ‘Acaba nasıl basit olabilir?’ sorusunun cevabını arıyorum”

►“Benim için her gün bir deneyim. Tekrar tekrar aktarmayı deneyimlemek ve her gün ‘Acaba nasıl basit olabilir?’ sorusunun cevabını arıyorum. Bunu ağır diyetlerle veya ağır antrenmanlarla değil, yaşam kültürlerinin nasıl değiştirip, daha sağlıklı ve yaşam deformlarını hiç kimyasal kullanmadan nasıl dönüştürebileceğimi belirliyorum. En çok hoşuma giden ilk kez spora başlayan kişilerdir. Sizin defalarca deneyip yapmadığınız basit şeyleri bile nasıl heyecanla yaptıklarını gözlemlemek ve sürekli yapılan şeylerde bile bu hazzı kaçırmamayı insanlara aktarmak ve paylaşmak önemli.”

Güralp Yücelgazi’den spor tavsiyeleri:

“Hayatta aldığınız duygusal hazzı yiyecek ve içeceklerle kapatmayın”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Güralp Yücelgazi, şu önerileri yaptı:

➠ Kendi bedeninizi yaşamın her alanında fark edin.

➠ Hangi gıdaların defalarca iyi gelmediğini bilip neden tükettiğinizi sorgulayın.

➠ Hayatta aldığınız duygusal hazzı yiyecek ve içeceklerle kapatmayın.

➠ Kendinizi sevin, kendinizi keşfetmekten keyif alın.

Güralp Yücelgazi Kimdir?

Guralp Fit Wellnes Center’de Eğitim Veriyor

Güralp Yücelgazi, 25 Mayıs 1993’te Lefkoşa’da doğdu. Yücelgazi vücut geliştirme antrenörü. Futbol ve atletizm ile uğraştı. Başarılı sporcu ve antrenör, Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamlasa da, şu anda çocukluktan beri tutkusu olduğunu söylediği olan vücut geliştirme dalıyla uğraşıyor.