“İşini bilen insanlarla çalışalım, sosyal medya için spor yapmayalım”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (3) LALE CANGİL YÜCEL- FITNESS

►“Aileler çocuklarını spor yapmaları için teşvik edip küçük yaşta sporu sevdirmeli ve sağlıklı çocuklar yetiştirmeli” ►“Bilinçli insanlarla çalışalım, kilo vermek için geçici diyet yapmayalım, sadece sosyal medya için spor yapmayalım…” ►“Vücut geliştirmeye yönelik ilgi, imkânlar doğrultusunda pek fazla değil fakat son zamanlarda ilgi ve merak arttı. Olması gereken noktada değiliz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de her hafta yayınlanan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatıyor.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin üçüncü konuğu fitness yapan ve vücut geliştirme sporuyla uğraşan Lale Cangil Yücel… Şu anda 40 yaşında olan Yücel, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu ve eğitmen, vücut geliştirme dalı konusunda, “Vücut geliştirmeye yönelik ilgi, imkânlar doğrultusunda pek fazla değil fakat son zamanlarda ilgi ve merak arttı. Olması gereken noktada değiliz ama gelişip, bilinçlenip daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

“İnsanlarımız sporu yaşam tarzı haline getirmeli”

“Buradan herkese sağlıklı yaşam ve spor hakkında söyleyebileceğim, her ne spor dalı yapıyorlarsa bilinçli bir şekilde, işini bilen insanlarla çalışmalarını yapmalarıdır.

Kilo vermek için geçici diyet ve kısa süreli sadece sosyal medya için spor yapmamaları gerektiğini, yukarda belirttiğim gibi yaşam kalitesini arttırmak için sporu hayatlarına yaşam tarzı haline getirmelerini gerektiğini dikkatle söylüyorum.”

“Olması gereken noktada değiliz”

“Vücut geliştirmeye yönelik ilgi, imkânlar doğrultusunda pek fazla değil fakat son zamanlarda ilgi ve merak arttı. Olması gereken noktada değiliz ama gelişip, bilinçlenip daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum”

Nasıl bir spor dalı yapıyor? / Hedefleri neler?

“Sağlıklı, sporu seven gençler yetiştirmek…”

“Uzun vadede hedeflerim arasında insanların sporu bilinçli bir şekilde hayatlarına endekslemelerine, hem sağlık, hem fiziksel görüntü anlamında daha sonra bunu yaşam tarzı haline getirmelerine yardımcı olmak var. Daha sağlıklı, sporu seven daha bilinçli gençler yetiştirmek…”

“TRX, birçok hareketle tüm bedeni güçlü kılmak için vücudun şekillenmesini sağlayan bir spor”

“TRX, vücudu 3 farklı düzlemde çalıştırabilen, yer çekimine karşı ve eklem açılarını değiştirerek diren yoğunluğunu azaltıp çoğaltan tüm fonksiyonel fitness egzersizlerini uygulamaya imkân tanıyan bir fitness ekipmanıdır. Vücut ağırlığının kullanıldığı ve hareket kabiliyetinin arttıran bir çalışmadır. Bu ekipmanları kullanarak birçok hareket elde edip farklı kas gruplarını tüm bedeni aynı anda çalıştırmasını sağlıyor bu şekilde bedenimiz güçlü dengeli ve daha esnek oluyor.

TRX’i seçme nedenim, birçok hareketle tüm bedeni güçlü kılmak vücudun şekillenmesini sağlayan bir spor olmasının yanı sıra, tüm hareketleri limitsizce yapabilme imkânı sağlayıp tüm kasları çalıştırması… Hem sağlıklı, hem de olmasını istediğim bedene sahip olma imkanı sağladı için…”

Yücel’den sağlık ve spor tavsiyesi:

“Çocuklarımıza küçük yaşta sporu sevdirelim”

“Aileler çocuklarını spor yapmaları için teşvik edip küçük yaşta sporu sevdirmeli ve sağlıklı çocuklar yetiştirmeli”

“İçinde bulunduğumuz zaman çocukların, gençlerin sürekli sosyal medyada zaman geçirdiği ve sağlıksız, Fast-food yemeklerin giderek arttığı bir zaman. Elimizden geldiğince herkese sporu sevdirebilirsek ne mutlu bize…”

Lale Cangil Yücel Kimdir?

Body Art Sport Centre’de eğitim veriyor

Lale Cangil Yücel, şu anda 40 yaşında. 10 yıldır eğitmen olarak aktif sporla uğraşıyor. Kendisine ait stüdyo tarzındaki Body Art Sport Centre’in işletmeciliğini ortağı Menekşe Yenal ile birlikte yapıyor. Söz konusu spor salonunda Pilates, Reformer Pilates, Yoga, TRX, Hamile Pilatesi ve özel- bireysel dersler de bulunuyor. Yücel bu salonda, TRX, Hamile Platesi ve özel dersler veriyor.