Teşekkürler Buse

KTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda büyük bir gurur yaşattı, 1.86'lık derece ile 13 atlet arasında finali 10'uncu tamamladı.

NELER YAŞANDI?

SAAT 20.20: Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan Stade de France’ta ısınmaya başladı.

SAAT 20.57: Temsilcimiz 1.86'yı ilk hakkında geçemedi, Buse'nin iki hakkı daha var...

SAAT 21.03: Buse Savaşkan, 1.86'yı ikinci hakkında geçmeyi başardı.

SAAT 21.09: Buse Savaşkan, 1.91'i ilk hakkında geçemedi. Buse'nin 1.91 için iki hakkı daha var.

SAAT 21.18: Temsilcimiz 1.91'i ikinci hakkında da geçemedi, Buse'nin bir hakkı kaldı.