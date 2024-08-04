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Teşekkürler Buse

Teşekkürler Buse

KTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda büyük bir gurur yaşattı, 1.86'lık derece ile 13 atlet arasında finali 10'uncu tamamladı.

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KTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda büyük bir gurur yaşattı, 1.86'lık derece ile 13 atlet arasında finali 10'uncu tamamladı.

NELER YAŞANDI?

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SAAT 20.20: Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan Stade de France’ta ısınmaya başladı. 

SAAT 20.57: Temsilcimiz 1.86'yı ilk hakkında geçemedi, Buse'nin iki hakkı daha var... 

SAAT 21.03: Buse Savaşkan, 1.86'yı ikinci hakkında geçmeyi başardı. 

SAAT 21.09: Buse Savaşkan, 1.91'i ilk hakkında geçemedi. Buse'nin 1.91 için iki hakkı daha var. 

SAAT 21.18: Temsilcimiz 1.91'i ikinci hakkında da geçemedi, Buse'nin bir hakkı kaldı.

SAAT 21.18: Temsilcimiz 1.91'i üçüncü hakkında da geçemedi ve yarışı noktaladı. 

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