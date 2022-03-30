“Spor yapın, bahanelere sığınarak ertelemeyin”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (4) NURCAN ÖZATILGAN - FITNESS

✔ “Bir eğitmen yetiştiricisi olarak hala bugün kendim de eğitim almaktayım. Hiç bir zaman ‘Ben oldum’ demeden, her zaman yeni bilgiye aç bir insan olarak kendimi geliştiriyorum” ✔ “İnsanlar, grup enerjisini çok sevdi. Bireysel çalışmadan ziyade hep birden, birbirini motive edici derslere katılmaları onları daha fazla motive etti”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de her hafta yayınlanan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatıyor.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin dördüncü konuğu TRX, Pilates ve Jumping Fitness yapan ve eğitim veren Nurcan Özatılgan… Şu anda 28 yaşında olan Özatılgan, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu ve eğitmen Nurcan Özatılgan, “Ülkemizde genel anlamda spora ilgi ve alaka vardır. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizi vücut geliştirmeden ayrı kılan şey, bizim fitnessçi olmamız. Bir yarışma yok ama insanlar kendi sağlıkları için Fitness’te daha keyifli olarak çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

“Ülkemizde genel anlamda spora ilgi ve alaka var”

Başarılı sporcu ve eğitmen Nurcan Özatılgan, “Ülkemizde genel anlamda spora ilgi ve alaka vardır. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor” dedi.

Özatılgan şunları söyledi:

“Ülkemizde genel anlamda spora ilgi ve alaka vardır. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün, insanlar salonlara gitmektense, kendileri çok daha fazla grup egzersizlerini yapmaya daha fazla meyillidir ve bundan daha fazla keyif alıyorlar. Evet, vücut geliştirme branşı gerçekten ülkemizde fazlasıyla ilerlemiştir. Ülkemizde insanlar vücut geliştirme branşında güzel başarılara imza attılar. Fakat bizi vücut geliştirmeden ayrı kılan şey, bizim fitnessçi olmamız. Bir yarışma yok ama insanlar kendi sağlıkları için Fitness’te daha keyifli olarak çalışıyorlar.”

Kendini anlattı, hedeflerinden bahsetti…

Kuzeyde, güneyde ve Türkiye’de eğitimler aldı

“Eğitmenlik hayatıma 9 yılı aşkın bir süredir devam ediyorum. Kuzey Kıbrıs’ta, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de birçok eğitim ve Workshop’a katılım gösterdim.

İlk olarak İstanbul'dan aldığım eğitmenlik eğitimi ile TRX eğitmeni oldum. Ardından KKTC Federasyonu’ndan Pilates eğitmenlik eğitimimi aldım. Yine Türkiye’de Jumping Fitness eğitmenliğini tamamladıktan sonra, İstanbuldan Reformer Pilates, Cadillac, Barrel ve Chair eğitimlerini başarıyla tamamladım.

Studio Euphoria, 16 Kasım 2018’de Nurcan Özatılgan imzasıyla kapılarını tüm pilates severlere açmıştır. İlk olarak burada sadece aletli pilates dersleri verilmekte. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Euphoria’da TRX, Mat Pilates, Jumping Fitness, Aletli Pilates, Yoga dersleri verilmektedir.

3 yıldır KKTC Federasyonu tarafından Master Trainer olarak atandım. Seans veriyor olmamın yanında birçok eğitmen eğitiyorum.

“Her zaman kendimi geliştiriyorum”

“Bir eğitmen yetiştiricisi olarak hala bugün kendim de eğitim almaktayım. Hiç bir zaman ‘Ben oldum’ demeden, her zaman yeni bilgiye aç bir insan olarak kendimi geliştiriyorum ve bundan çok keyif alıyorum.

Eğitmenliğe başladığım günden bu yana yıllar içerisinde her zaman dediğim ‘iyi ki bu meslek’ oldu. İnsanlara sağlık vermenin, enerji katmanın, motivasyon sağlamanın geri döndü inanın ki hayattaki hiçbir şeyle ölçülemiyor. Spor sağlıktır, mutluluktur.”

“İnsanlar grup çalışmalarını keyif alarak yapıyor”

“Grup derslerini vermekten çok keyif alıyorum. İnsanlar, grup enerjisini çok sevdi. Bireysel çalışmadan ziyade hep birden, birbirini motive edici derslere katılmaları onları daha fazla motive etti. Mesela Jumping Fitness müzik eşliğinde yapılan egzersizdir ve insanlar bunu yaparken, hem eğleniyor, hem de egzersizini yapıyor. TRX, herkesin yapabileceği çok sağlıklı bir egzersizdir. İnsanların birbirini teşvik etmesi benim için daha da mutluluk vericidir.”

“Temel hedef kendimizi geliştirmek, insanları teşvik etmek”

“Şu an Lefkoşa dışında Girne şubesini de açtım. Uzun vadede hedeflediğim şey, bizim gibi grup dersleri veren yerleri Franchise kapmasında insanlara küçük, butik tipi stüdyolar açmasına teşvik etmektir, insanları grup egzersizlerine yöneltmektir. Bunu yaparken çok keyif alıyorum. Bunun dışında kendi branşımda eğitmenler eğitiyorum ve bunun daha fazla ülke geneline yayılmasını sağlamak istiyorum. Ülke genelinden de ziyade Türkiye’den de ismimizi duyurmayı hedefliyorum.

Biz bugün doktorlarımızla birlikte paralel çalışıyoruz. Onların bize tavsiyeleri üzerine insanlara dersleri veriyoruz. Bunları daha da geliştirmek istiyorum. İnsanlara ve çocuklara yönelik kendi sağlıklarına önem vermeleri gerektiğini hissettirmek istiyorum.”

TRX, Pilates ve Jumping Fitness…

“Her bir bireyin sağlıkla yapabileceği egzersizler”

Sporculuğunun yanında eğitmenlik de yapan Nurcan Özatılgan, yaptırdığı egzersizler hakkında küçük bilgiler verdi. Özatılgan, “En güzeli branşları her bir bireyin sağlıkla yapabileceği egzersizlerin olmasıdır” dedi.

Özatılgan şu bilgileri verdi:

“ Pilates: Egzersizlerinin temel amacı zihin-beden bütünlüğünü sağlamaktır. Verimli bir çalışma için her egzersizde nefese ve hareketlerin doğru yapılmasına odaklanılır. Pilates vücudun merkezini (core) güçlendirip, denge ve koordinasyonu arttırarak stresi azaltmaktadır. Egzersizler güvenli ve kontrollü yapıldığından her yaş seviyesine uygundur. Pilates vücudumuzu daha iyi tanımamızı sağlar ve faydalarını günlük hayatımızda da hissederiz. Ben ve eğitmenlerimin de en büyük amaçlarından biri insanlara önceliklerini değiştirmektir. Yani kendilerine zaman ayırmak, önce ben demek yani sağlık demeyi öğretmektir.

Jumping Fitness : Trambolin üstünde zıplayarak keyifbelli bir ritmi ve hareketleri olan müzik eşliğinde yapılan harika bir kardiyo egzersizidir. Bir Jumping Fitness antrenmanı sırasında 400'den fazla kas kullanılıyor. Jumping Fitness vücudun tüm bölgelerinin şekillenmesine yardımcı olur. Dinamik yapılan bir egzersizdir ve dayanıklılığı artırır. Kişiler hem eğleniyor hem de sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu da hem bir eğitmen olarak bana keyif veriyor hem de beni işime daha da bağlıyor.

TRX: Kendi vücut ağırlığımızla, yerçekimine karşı yapılabilecek yüzlerce egzersizi olan, 2 kayıştan oluşan bir üründür.

TRX; bireylere çok yönlü hareket imkânı sağlayan bir ekipmandır. Vücudumuz günlük yaşantımızda sağa, sola, öne, arkaya ve çapraza doğru hareket eder. TRX vücuda bu doğal hareket yönlerinde çok yönlü egzersiz imkânı sunarak vücudu doğal hareket mekanizmasında çalıştırır. Bu da bizim sadece kas ya da görüntü açısından iyi olmamızı değil buna ek olarak ve bir eğitmen olarak benim için en önemlisi hayat kalitemizin artmasını ve daha sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sağlar.

Nurcan Özatılgan’dan spor tavsiyeleri:

“Egzersiz programı seçip 1 saat kendinize vakit ayırın”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Nurcan Özatılgan, şu önerileri yaptı:

➠ Kendinizi bahanelerin ardına sığınarak ertelemekten vazgeçin.

➠ Kendinize uygun, sevebileceğiniz keyifle yapabileceğiniz egzersiz programları seçin.

➠ Mutlaka günde 1 saat kendinize vakit ayırıp spor yapın.

Nurcan Özatılgan kimdir?

Studio Euphoria’da eğitim veriyor

Nurcan Özatılgan, 23 Eylül 1993 Lefkoşa doğumlu… Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgili olan Özatılgan, spor hayatına 4 yaşında başladı. Başarılı sporcu ilk olarak jimnastik, dans yüzme vb. Branş deneyimledikten sonra, uzun yıllar Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Voleybol takımında yer aldı. Özatılgan, YDÜ'de fakülte birincisi olarak Beden Eğitimi Öğretmeni mezunu oldu. Özatılgan, 16 Kasım 2018’den bu yana Euphoria imzasıyla kapılarını tüm pilates severlere açtı.