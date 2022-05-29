“Spor ve sağlık önceliğimiz olmalı”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (10) SÜLEYMAN HALİLİBRAHİM– VÜCUT GELİŞTİRME/FITNESS

“Küçük yaştan bu yana birçok sporu yapmış birisi olarak, üniversitede almış olduğum sağlık eğitimi ile sporu, bir bütün olarak birleştirebildiğimden dolayı Fitness ve Vücut geliştirme sporunu seçtim”

“Sadece fiziksel görüntünün iyi olmasından çok öte bir spordur Fitness... Kişinin günlük yaşantısı ile bir bütün olarak ilerler. Kalıcı hale getirildiğinde ise kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda arttırmaktadır”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘ADA FIT’ yazı dizisinin onuncu konuğu Fitness ve Vücut geliştirme sporunda antrenörlük yapan Süleyman Halilibrahim… Halilibrahim, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı eğitmen Süleyman Halilibrahim, ülkemizde salon sporlarına yönelik ilgilinin hızla büyüdüğünün altını çizdi, “Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu yarışmalar ve eğitimler ile kendini geliştiren sporcu ve antrenörlerimizin yönlendirmeleri ile daha da bilinçlenen toplumumuzda, Fitness ve Vücut geliştirme sporuna duyulan ilginin her geçen gün artacağından hiç şüphem yok” dedi.

Hedeflerinden de bahseden başarılı antrenör Süleyman Halilibrahim, “Toplumsal seviyede bizlerin yaşam kalitesini arttıracak proje modellerini geliştirmek, oluşturmak ve sunmak en büyük hedeflerimden biridir” ifadelerini kullandı.

“Vücut geliştirmeye ilgi hızla büyüyor”

Başarılı sporcu ve eğitmen Süleyman Halilibrahim, ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilginin günden güne büyüdüğünü belirtti, bunda Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Halilibrahim şunları söyledi:

“Öncelikle Fitness ve Vücut geliştirme sporu adamızda hızla büyüyen bir spor dalı olduğunun altını çizmeliyiz. KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun son yıllarda uluslararası arenada birçok başarı elde etmesinin bunda büyük bir pay sahibi olduğuna inanmaktayım. Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu yarışmalar ve eğitimler ile kendini geliştiren sporcu ve antrenörlerimizin yönlendirmeleri ile daha da bilinçlenen toplumumuzda, Fitness ve Vücut geliştirme sporuna duyulan ilginin her geçen gün artacağından hiç şüphem yok.”

Kendini anlattı, hedeflerinden bahsetti, mesajlar verdi:

“Küçüklüğümden beri seviyordum, bu sporu seçtim”

+ Fitness ve Vücut geliştirme sporunu seçmenin en büyük etkilerinden biri hiç kuşkusuz ki, küçüklüğümün kahramanlarından olan Naim Süleymanoğlu’dur. Küçük yaştan bu yana birçok sporu yapmış birisi olarak, üniversitede almış olduğum sağlık eğitimi ile sporu, bir bütün olarak birleştirebildiğimden dolayı Fitness ve Vücut geliştirme sporunu seçtim.

Sağlık ve spora önem veren kişilerin, sporcuların hayatlarına olumlu yönde yön vermem, şekillendirmem ve yardımcı olabilmem sayesinde her geçen gün bu spor dalını daha da çok sevmekteyim.

“Fitness, fiziksel görüntünün iyi olmasından çok öte bir spordur”

+ Fitness ve Vücut geliştirme sporu, sağlık amaçlı yapılmasının yanı sıra fiziksel kapasitenin artırılması ve geliştirmesi adına birçok spor branşının da temelini oluşturmaktadır. Sadece fiziksel görüntünün iyi olmasından çok öte bir spordur Fitness... Kişinin günlük yaşantısı ile bir bütün olarak ilerler. Kalıcı hale getirildiğinde ise kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda arttırmaktadır.

“Yaşam kalitesini arttıracak proje modellerini geliştirmek en büyük hedefimdir”

+ Antrenör olarak sporun bilinçli bir şekilde yapılması konusunda farkındalığı arttırmanın yanı sıra spor ve sağlığın bir bütün olarak değerlendirilmesinde etkin rol alarak, toplumsal seviyede bizlerin yaşam kalitesini arttıracak proje modellerini geliştirmek, oluşturmak ve sunmak en büyük hedeflerimden biridir.

Unutmayın ki, sporu kendimiz için, sağlığımız korumak ve geliştirmek için, yaşam kalitemizi arttırmak için, dünden daha iyi olmak için yaptığımız takdirde kalıcı ve sürdürülebilir hale gelir.

Süleyman Halilibrahim’den spor tavsiyeleri:

“Spor ve sağlık algısı en ön sırada olmalı”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Süleyman Halilibrahim, şu önerileri yaptı:

> Sağlık ve spor bir bütün olarak değerlendirilmeli.

> Önceliklerimiz listesinde spor ve sağlık algısı en ön sırada olmalı.

> Güne başlangıçtan, gece uyku saatine kadar, hatta uykumuzda dahi daha huzurlu, enerjik ve güçlü olmamıza fayda sağlayan ilacın isminin ‘Spor’ olduğunun farkında olunmalı.

> Enerjik bir hayat için spor; istikrar, irade, disiplin ile şekillendirilmeli.

Süleyman Halilibrahim Kimdir?

13 yıldır Fitness ve Vücut geliştirme Antrenörlüğü yapıyor

Süleyman Halilibrahim, yaklaşık 13 yıldır ulusal ve uluslararası alanlarda Fitness ve Vücut geliştirme üzerine antrenörlük yapıyor. Sağlık ve spor üzerine almış olduğu eğitim doğrultusunda antrenörlük yaptığı kişilerin sağlını korumak ve geliştirmek değişmez kriteri... Master Trainer seviyesinde sürdürdüğü kişisel antrenörlüğünün yanı sıra KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu ulusal yarışlarda hakemlik yapıyor.

Halilibrahim, aynı zamanda dünyanın nerdeyse tüm ülkelerinden birçok sporcuya hizmet etmiş ve etmekte olan, Uzaktan Eğitim yanı sıra alanında uzman yardımcı antrenörlerin (Yrd. Ant. Sali Salih, Yrd. Ant. Seval Bardak, Yrd. Ant. Anıl Kartal, Yrd. Ant. Serhan Koçero) yer aldığı, adanın en iyi spor salonlardan biri olan Vip Sports Club’da bire bir PT (Personal Training) hizmeti sunan Digital Fitness platformu olan PTCLUB kurucusu...