“Sağlıklı yaşamın anahtarı spordur, herkes yapmalı”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (12) İLGEÇ PERÇİNCİ – KANGO JUMPS

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de yayınlanan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatıyor.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin on ikinci konuğu Kango Jumps eğitmeni İlgeç Perçinci… Yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlatan Perçinci, hedeflerinden de bahsetti.

Perçinci, ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilgilinin çeşitlilik gösterdiğini ancak genel itibariyle ‘iyi’ olduğunu belirtti, bunun “mutluluk verici” olduğunu söyledi.

Başarılı eğitmen, uzun vadedeki hedeflerini de anlatarak, “Daha çok insana ulaşarak sporu sevdirebilmek, tüm herkesi spor ve sağlıklı yaşama karşı motive edebilmek ve insanların hayatlarına pozitif anlamda katkı sağlayabilmektir” dedi.

“Spora ilgi iyi durumda, bu beni mutlu ediyor”

Başarılı eğitmen İlgeç Perçinci, ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilgilinin çeşitlilik gösterdiğini ancak genel itibariyle ‘iyi’ olduğunu belirterek, “Bu durumun bu şekilde ilerlemesinin, gelecek nesiller açısından faydalı olduğunu ve gençlere olumlu yönde etki edebilmenin mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Perçinci şunları söyledi:

“Ülkemizde spora yönelik gerek çeşitlilik, gerek bireylerin ilgisi azımsanamayacak kadar yüksek oranda olmaktadır. Bu durumun bu şekilde ilerlemesinin, gelecek nesiller açısından faydalı olduğunu ve gençlere olumlu yönde etki edebilmenin mutluluğunu yaşıyorum.”

Kendini anlattı, bilgiler verdi, hedeflerinden bahsetti…

“Herkese spor ve sağlıklı yaşamı sevdirmek istiyorum”

> “Uzun vadede hedeflerim arasında, daha çok insana ulaşarak sporu sevdirebilmek, tüm herkesi spor ve sağlıklı yaşama karşı motive edebilmek ve insanların hayatlarına pozitif anlamda katkı sağlayabilmektir”

“Bu dalı seçmemdeki amaç, müziğin büyüsü, yüksek tempolu, enerji dolu olmasıdır”

> “Kangoo Jumps içerisinde dansın, müziğin ve enerjini yer aldığı harika bir egzersiz programıdır. Bu dalı seçmemdeki amaç müziğin büyüsü, Kangoo Jumps’ın yüksek tempolu, enerji dolu ve grup eşliğinde yapılıyor olmasıdır”

Kangoo jumps, Freestyler ve Aero Dance bilinmeyenler…

> Kangoo jumps: “Tüm yetişkin bireylerin kolaylıkla kavrayıp yapabileceği bir kardiyo egzersiz programıdır. Müzik ve koreografi eşliğinde yapılan Kangoo Jumps, katılımcıların eğlenerek kilo vermelerine yardımcı olmaktadır. Kangoo jumps Rebound (yaylı) sistemli sıçrama egzersizleri odaklı bir program olmaktadır. Dersin ilk 30 dakikalık bölümü müzik eşliğinde kangoo jumps ayakkabılarıyla tüm kas guruplarının çalışmasına yönelik olmaktadır. Dersin son 15 dakikasında ayakkabılar çıkarılıp mat minder üstünde kalça, karın ve bacak bölgesi ağırlıklı tüm kas gurupları çalıştırılarak seans tamamlanır. Tüm herkesin sevebileceği ve eğlenerek grup eşliğinde yapabileceği Kangoo Jumps seansında ortalama olarak 600 – 800 kalori yakımı sağlanmaktadır.”

> Freestyler: “Freestyler tüm vücudun aynı anda çalışmasına etki eden Functional Training sistemine dayanan yani güç, dayanıklılık ve hareketlilik oluşturmanıza yardımcı olan egzersiz bütünüdür. Her yaş kesimine hitap eden Freestyler’ın, kendine özgü bordları ve yine kendine özgü bu sistemi destekleyen elastik tüp olarak adlandırılan kabloları bulunmaktadır. Bu elastik tüpler belirli direnç aralıklarında olmaktadır. Bu direnç aralıkları başlangıç, orta ve zor şekilde sıralanabilir. Bu sayede kişiler adaptasyon süreçlerine göre egzersizlerinin seviyelerini artırabilmektedirler. Freestyler seansında ortalama olarak 600 – 800 kalori yakımı sağlanmaktadır.”

> Aero Dance: “Temel aerobik harekelerinin dans adımlarıyla birleşerek keyifli ve bol eğlenceli bir hale geldiği kardiyo çalışmasıdır. Aerobik Dance, ritmik bir yapıya sahiptir ve en az 10 dakika boyunca sürekli olarak devam ettirilebilir. Bu devamlılık sürecinde de aktif olarak bedenin yağ yakmasına ve koordinasyon gelişimine yardımcı olmaktadır. Tüm herkesin yapabileceği Aero Dance ile 45 dakikada 350 – 500 kalori yakımı sağlanmaktadır. Ayrıca Aero Dance, metabolizmayı geliştirir, stresi azaltır ve müziğin ritmi ile ruh halinizi iyileştirir.”

İlgeç Perçinci’den spor tavsiyeleri:

“60 dakikamızı spor ve egzersize ayıralım”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan İlgeç Perçinci, şu önerileri yaptı:

> Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan spor herkesin hayatında olmalı

>Herkes hayatının her döneminde 60 dakikayı spor/egzersize ayırmalı.

> Herkesin yapabileceği spor/egzersiz vardır, yeter ki kendimize zaman ayıralım.

İlgeç Perçinci Kimdir?

Power Fit Gym & Fitness ’te eğitim veriyor

İlgeç Perçinci, Lefkoşa doğumlu... Küçük yaşlardan beri spor faaliyetleriyle ilgileniyor. Öğrenim hayatında atletizm ve koşu takımlarında yer aldı. 2016 yılından beri de aktif olarak çeşitli branşlarda eğitmenlik yapıyor. 2018 yılından beri ortaklarından biri olduğu Power Fit Gym & Fitness salonunda Kangoo Jumps, Freestyler ve Aerodance eğitmenliği yapıyor.