➤ İnsanlar sporu bir yaşam biçimi olarak görmeli.

ADA FIT YAZI DİZİSİ (6) NECMİ HOCA - SPINNING

✔ “Spinning kilo verme, yağ yakma ve formda kalmak amacıyla uygulanabilecek egzersizlerden biridir. Özellikle enerjiyi dışa vurmak, terlemek ve müzikle birlikte eğlenerek spor yapmak, stresten kurtulmayı sağlayarak mutluluk hormonunun salgılanmasını hızlandırır” ✔ “Özellikle gün içinde ne kadar yoğun olsam veya o günüm kötü geçirsem Spinnnig Studiom’da girdiğim zaman aklımdaki tüm gün için sorunlar ve yaşanan stresler bir anda gider. Sadece orada ben ve üyelerim olur”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de her hafta yayınlanan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatıyor.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin altıncı konuğu ve Spinning eğitmeni Necmi Hoca… Şu anda 33 yaşında olan Hoca, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu ve eğitmen Necmi Hoca, “Ülkemizde spora ve vücut geliştirmeye sporuna yönelik olan ilgi diğer ülkelerdeki nüfusun yüzdeliğine oranla daha fazla olduğu düşüncesindeyim. Avrupa ve Türkiye’de yapılan akademik çalışmalara göre nüfusun katılım oranı istenilen seviyede değildir” değerlendirmesini yaptı.

“Ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilgi iyi durumda”

Başarılı Spinning eğitmeni Necmi Hoca, ülkemizde vücut geliştirmeye yönelik ilgilinin Türkiye ve Avrupa’ya göre iyi durumda olduğunu söyledi.

Hoca şunları söyledi:

“Ülkemizde spora ve vücut geliştirmeye sporuna yönelik olan ilgi diğer ülkelerdeki nüfusun yüzdeliğine oranla daha fazla olduğu düşüncesindeyim. Avrupa ve Türkiye’de yapılan akademik çalışmalara göre nüfusun katılım oranı istenilen seviyede değildir. Fakat ülkemiz bu oranı ölçecek yeterli bir çalışma olması kaynaklı net bir şey söyleyemem ama gözlemlerimden anladığım ve gördüğüm spor ve vücut geliştirmeye Avrupa ve Türkiye’ye nazaran daha fazla olduğunu anlamaktayım.”

Kendini anlattı, hedeflerinden bahsetti…

“Spinning benim bir parçam”

➤ “Küçük yaşlardan beri çok aktif ve hareketli olmam ile birlikte müziği sevmem ve müziğin hayatımın her gününde gerek bankada bir rapor yaparken, gerek arabada seyahat ederken veya gerek evde ve bahçede uğraşırken müzik yaptığım işin tamamlayıcıdır. O yüzden 2011 yılında Spinning ile tanıştıktan sonra dedim ki ‘Evet Benim için doğru spor dalı budur ve ben böyle çok mutluyum.’ Bu şekilde Spinning benim bir parçam oldu.”

“Spinning yaparken tüm sorunlarımı unutuyorum”

➤ Spinning benim için bir tutku ve vazgeçilmezimdir. Gün içindeki yoğunluğumun ve gün içi stresimi attığım tek yer spinning stüdyom ve üyelerim sayesindedir. Özellikle gün içinde ne kadar yoğun olsam veya o günüm kötü geçirsem spinnnig stüdyomda girdiğim zaman aklımdaki tüm gün için sorunlar ve yaşanan stresler bir anda gider. Sadece orada ben ve üyelerim olur.

“Spinning eğitmeni oldum, hedefimi gerçekleştirdim”

➤ “Spinning eğitmenliği olarak ulaşmak ve bu işe başlarken olan hedefimi gerçekleştirdiğimi düşünmekteyim. Uzun vadede Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece eğitmen olarak üyelerimle birlikte enerjik ve mutlu seanslar geçirmek uzun vadede ki hedeflerim arasındadır.”

Spinning

“1 saat içinde yaklaşık 800 -1200 kalori yakabilirsiniz”

Necmi Hoca yaptığı spor dalıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Spinning, tüm vücuda fit bir görünümü sağlar”

➤ “Spinning, adamıza 2007 yılında geldi. Spinning aslında kapalı alanda bir grup insan, eğitmen ve müzik eşliğinde yapılan bir bisiklet egzersizidir. Kilo verme, yağ yakma ve formda kalmak amacıyla uygulanabilecek egzersizlerden biridir.

Buradaki temel amaç kalp solunum direncini artırmak ve özellikle alt ekstremite kaslarımızı çalıştırmaktır. Spinning yaparken egzersizin şiddeti ve seviyesi dersin amacına, durumuna ve katılımcıların seviyesine göre ayarlanmalıdır.

Spinning sadece alt ekstremite kaslarımızı değil basen, kalça, göğüs, sırt bölgelerindeki kasların çalışmasını da sağlar. Bu bölgelerde yağ yakımını hızlandıran ve forma sokan spinning, tüm vücuda fit bir görünümü sağlar.”

“Haftada 3 gün tekrarlandığında kilo vermeye ve vücudun güçlenmesini sağlar”

➤ “Spinning, ortalama 50 dakika ile 70 dakika arasında sürer. Belirli bir ritim ve müzik eşliğinde yapılan spinning dersleri, kalp atışlarının hızlandığı sprint ve aktif dinlenme aşamalarını içerir. Pedal çevirme esnasında gerçek bisiklet parkuru hissiyatı vermek amacıyla belirli eğim derecelerini kapsayan tırmanışlar, inişler ve düz yollardan bisiklet parkuru oluşturulur. Tüm bu aktiviteler, egzersizin zorluk seviyesi ve süresi kısa sürede yüksek oranda kalori harcatır. Başka bir deyişle, seviyenize, kilonuza ve yaşınıza göre 1 saat içinde yaklaşık 800 -1200 kalori yakılabilir. Benin fikrim haftada 3 gün tekrarlandığında hem ciddi oranda kilo vermeye hem de tüm vücudu çalıştırarak güçlenilmesini sağlar.”

Necmi Hoca’dan spor tavsiyeleri:

“Sağlıklı olmak için spor yapmamız gerek”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Necmi Hoca, şu önerileri yaptı:

➤ İnsanlar sporu bir yaşam biçimi olarak görmeli.



➤ İnsanlar hayatlarının her döneminde sporu bir temel ihtiyaç gibi algılamalı.



➤ Sağlıklı olmak için spor yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız.

Necmi Hoca Kimdir?

Sera Spinhouse’da eğitim veriyor

Necmi Hoca, 1988 Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Kıbrıs’ta tamamladı. Şu an aktif olarak özel bir bankada Birim Yöneticisi olarak görev yapıyor. Bunun yanında 5 yıldır aktif olarak Spinning Eğitmeni olarak da çalışıyor. Hoca, şu anda spor bilimleri üzerine ise doktora eğitim sürecinde.

“Kendimi bildim bileli spor hep hayatımda oldu gerek profesyonel anlamda gerek amatör anlamda çok aktif ve hareketli bir çocukluk ve ergenlik geçirdim” şeklinde görüş bildiren Hoca, gerçek anlamda spora 8 yaşında voleybol ile başladı. Daha sonra yüzme branşı ile devam etti ve 2011 yılında da Spinning ile tanıştı. Başka hiçbir spor dalı bana Spinning’den aldığı keyif ve enerjiyi vermediğini söyleyen Necmi Hoca, bu branşa yaklaşık 11 yıldır aralıksız devam etmektedir.