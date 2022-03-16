"İnanıyorum, büyük başarılara imza atacağız, fitness gelişecek"

ADA FIT YAZI DİZİSİ (2) HAZEL ORAÇ- FITNESS

► “İnsanların psikolojik zihinsel ve bedensel sağlıklarını korumaları için her gün gerek spor salonlarında, gerek evlerinde, gerekse dış ortamda mutlaka egzersiz yapmalarını öneriyorum” ► “Beslenme şekillerini kişisel olarak yaşlarına cinsiyetlerine sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre en doğru şekilde şekillendirmelerini ve bunu bu şekilde sürdürmelerini tavsiye ediyorum” ► “Ülkemizi bu alanda temsil eden bir çok sporcu olmasına rağmen maalesef ülkemizde değer görmeyen maddi ve manevi yönde destek almayan bir branştır” ► “Ben ve benim gibi gönülden bu spor yapmak isteyen kişilerin bu algıyı kırmak için daha bir çok başarıya imza atacağınıza eminim"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de her hafta yayınlanacak olan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatıyor.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin ikinci konuğu Fitness yapan ve vücut geliştirme sporuyla uğraşan Hazel Oraç… Şu anda 31 yaşında olan Oraç, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu, vücut geliştirme dalı hakkında “Ülkemizi bu alanda temsil eden bir çok sporcu olmasına rağmen maalesef ülkemizde değer görmeyen maddi ve manevi yönde destek almayan bir branştır. Ben ve benim gibi gönülden bu spor yapmak isteyen kişilerin bu algıyı kırmak için daha bir çok başarıya imza atacağınıza eminim. Umarım en kısa zamanda futbol ve daha çok ilgi gören diğer spor branşları gibi vücut geliştirme sporu da onlarla eşdeğer bir yere sahip olur” şeklinde konuştu.

“Vücut geliştirme ülkemizde değer görmeyen bir branş”

Vücut geliştirmede kendini kanıtlamış sporculardan biri olan Hazel Oraç, yaptığı spor dalı hakkında bilgiler verdi, vücut geliştirmenin ülkemizde değer görmeyen bir branş olduğunu söyledi.

Oraç şu noktalara dikkat çekti:

“Küçük yaştan itibaren birçok spor dalını uygulama şansı elde ettim. Bir çok branşta milli sporcu kategorisine ulaştım. Bu spor branşlarının bir çoğunda Fitness alanından destek aldığım için üniversite yıllarında bu bölümü okumamla birlikte daha çok Fitness antrenmanları yapmaya başladım. Böylelikle üniversite yıllarından başlayarak esprisine olan ilgim günden güne arttı 2015 yılında katıldığım ilk yarışma ile birlikte aldığım bir çok derece ile milli vücut geliştirme sporcusu olma şansını elde ettim.”

“Devlet, tüm spor branşlarını desteklemeli”

“Ülkemizde en az futbol kadar değer görmeyi hak eden bir çok spor branşı ve bu spor branşında ilerleyebilmek adına tüm yapılması gerekenleri canla başla yapan bir çok başarılı sporcu bulunmaktadır. Devletin en kısa zamanda diğer spor branşlarına da değer verip, destekleyip ön plana çıkarması gerektiğini düşünüyorum.

Bunun haricinde insanların psikolojik zihinsel ve bedensel sağlıklarını korumaları için her gün gerek spor salonlarında, gerek evlerinde, gerekse dış ortamda mutlaka egzersiz yapmalarını öneriyorum. Beslenme şekillerini kişisel olarak yaşlarına cinsiyetlerine sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre en doğru şekilde şekillendirmelerini ve bunu bu şekilde sürdürmelerini tavsiye ediyorum.

Ayrıca size benimle bu röportaj yapmak istediğiniz için bana yer ayırdığınız için ve bu branşa ilgi gösterip merak edip açıklamama vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…”

Fitness nasıl bir spor? Zorlukları, kolay yanları…

"Vücudunuzu istediğiniz şekle getirebilme şansını elde edebiliyorsunuz"

"Hiçbir spor branşında olmayan katı diyetler sosyal hayatınızı sıfırlayacak derecede günde bir çok kez yapılan antrenmanlar ve podyuma çıkmadan önce yaşanan bir çok zorluk başka hiçbir spor branşında bulunmamaktadır"

“Vücut geliştirme branşı bir çok branşa nazaran beslenme ile %100 etkili olup maddi manevi bir çok zorluğu içerisinde barındırmaktadır. Düşünün ki, yaptığınız diyetle yaptığınız antrenmanla vücudunuzu istediğiniz şekle getirebilme şansını elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken hiçbir spor branşında olmayan katı diyetler sosyal hayatınızı sıfırlayacak derecede günde bir çok kez yapılan antrenmanlar ve podyuma çıkmadan önce yaşanan bir çok zorluk başka hiçbir spor branşında bulunmamaktadır. Ülkemizi bu alanda temsil eden bir çok sporcu olmasına rağmen maalesef ülkemizde değer görmeyen maddi ve manevi yönde destek almayan bir branştır. Ben ve benim gibi gönülden bu spor yapmak isteyen kişilerin bu algıyı kırmak için daha bir çok başarıya imza atacağınıza eminim. Umarım en kısa zamanda futbol ve daha çok ilgi gören diğer spor branşları gibi vücut geliştirme sporu da onlarla eşdeğer bir yere sahip olur.”

Kendini anlattı, hedeflerini sıraladı…

“Kariyerimi daha da geliştirmeyi hedefliyorum”

“Uzun vadede hedeflerim arasında Şubat ayında Türkiye’de katılmış olduğum Türkiye Power Lifting Milli Takım Seçmeleri’nde aldığım Türkiye ikinciliği derecesi ile KKTC’den ilk kez katılıp ilk kez derece alan kadın unvanıyla yeni bir branşa adım atarak kariyerimi bu yönde geliştirmek var. Bunun yanı sıra antrenörlük kariyerimle ilgili de yine Türkiye’de katılmayı planladığım bir çok seminer ve eğitim var. Umarım koronavirüs hayatımızı daha da çok olumsuz yönde etkilemeye bırakır ve ben dahil bütün insanlar yapmayı hedeflediği şeyleri en iyi şekilde gerçekleştirme şansını elde eder.”

“Fitness ile bağlantım küçük yaşta başladı”

“Vücut geliştirme branş ile ilgilenmemin en büyük nedeni Fitness ile bağlantımın küçük yaşlarda başlaması. Küçük yaşlarda bir çok branşta ilgilenip bunların daha iyi sergilenebilmesi için antrenörlerinin Fitness alanından destek alıyor oluşu küçük yaşta Fitness ile tanışmama yardımcı oldu. Böylelikle lise ve en çok üniversite yıllarında bu bölümü okumamla birlikte bu brunch olan ilgim oldukça arttı. Üniversite eğitimim sırasında öğrendiğim tüm bilgileri spor salonlarında uygulayışım bu alanı olan ilgimi çok daha fazla artırdı. Bununla bağlantılı olarak 2012’de mezun olup 2015’te vücut geliştirme alanına katılmaya karar verdim. O gün bugündür Fitness hayatımın büyük bir parçasını oluşturuyor ve iyi ki de böyle.”

“Kadınlar da en az erkekler kadar başarılı olabilir”

“Ülkemizde vücut geliştirme sporuna olan ilgi kadınlar tarafından oldukça az. Bunun günden güne daha da iyiye gideceğine inanarak kadınların da en az erkekler kadar başarılı olabileceğini düşünüyorum. Fakat kadın erkek ayırt etmeden bu branşı uygulamak isteyen insanlar diğer branşlara göre çok zorlu bir süreçten geçmek zorundalar çünkü beslenme ile %100 bağlantılı olan bu spor branşı günümüzde de ekonominin olumlu yönde etkilenmesinden dolayı büyük ölçüde zarar görmüştür. Umarım ülkemizde gelişen bir çok sektör gibi sponsorluk anlamında yapılan yardımlar da gelişim gösterir ve bu branşa gönül veren tüm sporcular hak ettikleri desteği görürler.”

Hazel Oraç’tan sağlık ve spor tavsiyeleri:

“Kendinize değer verin, sağlıklı yaşayın, dengeli beslenin"

- “Yaşınız kaç olursa olsun kaliteli hastalıktan uzak psikolojik zihinsel ve fiziksel yönde güzel bir yaşam sürmek istiyorsanız sporu hayatınızın vazgeçilmezleri arasında ekleyin”

- “Hareketsiz bir yaşam bilinçsiz beslenme kendinizi günden güne yok etmenin en görünmez sessiz ve tehlikeli yolu. Bu yüzden bireylerin kendilerine değer verip sağlıklı yaşamalarını hareketli olmalarını ve dengeli bir şekilde beslenmelerini tavsiye ederim”

- “Kendilerine yaptığı yatırım neyse yaşadıkları hayatta o denli kaliteli olacaktır”

Hazel Oraç kimdir? Başarılarla dolu bir kariyer…

Ness Fitness’te eğitim veriyor

- Hazel Oraç, 20 Mayıs 1990 Güzelyurt doğdu. Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu. Oraç’ın aynı zamanda, üniversite yıllarında 1. kademelerini almaya başladığı ve birçoğunun tüm kademelerini tamamladığı fitness pilates (Mat Pilates &Reformer &Cadillac) Yoga Acro Yoga ve Cimnastik eğitmenlik sertifikaları bulunuyor.

- Yaklaşık 10 yıldır Fitness antrenörlüğü alanında aktif olarak çalışan Oraç, 2015 yılından itibaren yurt dışında birçok dereceye sahip milli vücut geliştirme sporcusu ve aynı zamanla Şubat ayında katıldığı Türkiye Power Lifting Şampiyonası’nda aldığı 2’ncilikle Milli Power Lifting sporcusu olarak sporcu hayatına devam ediyor.

- Şu an Lefkoşa'da Ness Fitness’te, Girne Bölgesi’nde ise üyelerinin evlerinde seanslarını devam ettiriyor.