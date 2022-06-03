“Hedefim kendimi hep ileriye taşımak oldu… Sınırlarımı zorluyorum”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (11) BUĞRA KORAHAN– TRIATHLON

“Triathlon sporu teknik açıdan, kuvvet ve dayanıklılık becerisi ile birlikte ayrıca 3 sporun aynı anda yapılması gerektiğinden en zor spor olarak görülmektedir”

“Spor hayatım boyunca kendimi hep ileriye taşımak hedeflerimden biri olmuştur, bu yüzden kendi limitlerimi ve dayanıklılığımı test etmek için, zorlayıcı bir spor olan triathlon benim için en iyi tercih oldu”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘ADA FIT’ yazı dizisinin 11'inci konuğu geçmişte yüzmede şimdi de triathlon dalında inanılmaz başarılar yakalayan Buğra Korahan…

Başarılı sporcu, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Buğra Korahan sporun önemine dikkat çekti, spor ve sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Hedeflerinden de bahseden başarılı sporcu, “Bu spora başlamamın da ilk nedenlerinden biri olan triathlon sporunun ve tüm sporlar içinde en zor yarışma olan Full Ironman mesafesini, yapabileceğim en iyi dereceyle bitirip bu sporda kalıcı olabilmektir” dedi, edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarmayı istediğini de söyledi.

“Ferdi sporlara daha çok destek verilmeli”

Başarılı sporcu Buğra Korahan, ülkemizde ferdi olarak yürütülen spor branşlarına yönelik ilginin daha da artması gerektiğine dikkat çekti.

Korahan şunları söyledi:

“Ülkemiz şartlarına bakarsak yüzme, triathlon, atletizm, tenis gibi ferdi sporların daha çok başarı getirebildiği gerçeğinden hareketle, ferdi sporlara daha çok destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Destek verildiği takdirde alt yapıdan gelen gençlerimizin önünün çok açılacağına da inanıyorum. Günümüzde gerek Türkiye’de, gerekse de diğer dünya ülkelerinde triathlon sporu insanların kendilerinin sınırlarını görmek açısından veya profesyonelce gönül vererek git gide gelişen ve geniş kitlelere ulaşmakta olan bir spor olarak görünmektedir. Ülkemizde de son 1-2 yılda sporcu sayısında artış yaşanıyor. Düzenlenen organizasyonların güzelliği ve eğlenceli geçmesi, spora gönül veren kişilerin triathlona olan ilgisini de artırıyor. Yine de düzeltilmesi gereken, ya da çoğu ferdi branşlardaki gibi triathlon sporunda da giderilmesi gereken birçok eksik bulunuyor.”

“Gerekli şartlar oluşturulsa ülkemizde sporcular iyi yerlere gelecek”

Buğra Korahan, ülkemizde spor verilen önemin daha da artması gerektiğini belirterek, eksiklikleri sıraladı, eksikliklerin giderilmesi gerektiğine işaret etti.

Korahan şunları söyledi:

“Ülkemizde spora olan önemin arttırılması ve sporculara devlet kaynaklı destek konusunda ödül yönetmeliğinin olması gerektiği düşüncesindeyim. Tesisleşme açısından çoğu ferdi branşlarımızda birçok eksiklerimiz bulunmaktadır. Tartan pistlerimiz eski, olimpik düzeyde yüzme havuzumuzun olmaması bunlar arasında gözlemlediklerim arasında başlıcaları... Eksiklerimizi en kısa zamanda giderme umuduyla, daha fazla sporcuya da ulaşabilmemiz temennisi içerisindeyim. Gerekli şartlar oluştuğunda ülkemizden çok iyi yerlere gelebilecek sporcuların çıkacağından şüphem yoktur.”

Kendini ve yaptığı spor dalını anlattı, hedeflerinden bahsetti:

“Yaşadığım tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak istiyorum”

+ “Kişisel hedeflerim arasında, bu spora başlamamın da ilk nedenlerinden biri olan triathlon sporunun ve tüm sporlar içinde en zor yarışma olan Full Ironman mesafesini, yapabileceğim en iyi dereceyle bitirip bu sporda kalıcı olabilmektir.

Ayrıca sağlığım elverdikçe yüzme ve triathlon sporunun içinde olmaya devam etmek, ayrıca gelecek nesillere tecrübelerimizi aktarmayı da çok isterim.”

“Triathlon, ekstra bir çaba gerektiren spordur”

+ Triathlon sporu özetle, yüzme, bisiklet ve koşu olmakla birlikte, zaman ayrımı olmaksızın 3 ayrı spor dalının birlikte yapıldığı bir branştır. Sprint (750m yüzme-20km bisiklet-5 km koşu) , Olimpik(1500 m yüzme-40km bisiklet-10 km koşu), Half Ironman (1900 m yüzme-90 km bisiklet-21.1 km koşu ) ve Full Ironman (3900m yüzme-180km bisiklet-42.2 km koşu) olmak üzere farklı mesafeleri bulunmaktadır.

+ Triathlon aslında kişisel bir spordur. Sporcunun erişebildiği gücü zorlayan, ekstra bir çaba gerektiren, değişik yaş gruplarının yapabileceği bir branştır… Triathlon sporu teknik açıdan, kuvvet ve dayanıklılık becerisi ile birlikte ayrıca 3 sporun aynı anda yapılması gerektiğinden en zor spor olarak görülmektedir.

“Kendimi hep ileriye taşımak hedeflerimden biri oldu”

+ “Bu yaşıma kadar yüzme sporunda elde ettiğim birçok başarıdan sonra kendimi daha zorlayıcı bir spora yönelmek istediğimden dolayı triathlon sporuna başladım.

Spor hayatım boyunca kendimi hep ileriye taşımak hedeflerimden biri olmuştur, bu yüzden kendi limitlerimi ve dayanıklılığımı test etmek için, zorlayıcı bir spor olan triathlon benim için en iyi tercih oldu”

Buğra Korahan’dan spor tavsiyeleri:

“Sporu düzenli yapmalıyız”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Buğra Korahan, şu önerileri yaptı:

> Sporu düzenli bir şekilde yapmalıyız.

> Spor yaparak vücudumuz ve beynimiz zinde tutmalıyız.

> Sağlıklı yaşama özen göstermeliyiz.

Buğra Korahan kimdir?

Başarılarla dolu bir spor hayatı…

Buğra Korahan, 1990 yılında, Lefkoşa’da doğdu. Eğitim hayatımı Kıbrıs’ta tamamladı. Şu anda da bir kooperatif kuruluşunda çalışıyor.

Korahan spor hayatıma yüzme ile başladı. Yüzme sporuna 11 yaşında Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüzme şubesinde kursiyer olarak başladı, daha sonra 1 ay içinde ilkokul yarışlarında takıma girerek Yakın Doğu Kulübü’nde de yıldızlar kategorisine geçti. O süre zarfında gerek okul yarışlarında, gerekse Türkiye’de madalya ve yaş rekorları ve birçok birincilik elde etti.

Türkiye’de de aynı şekilde yaş kategorilerinde ilk 3 içerisinde yer alıyor. 14 yaşında Türkiye’de birincilik elde etti ve ülkemizde ilki başarıp Türkiye’de finallere kalan ilk sporcu oldu.

Korahan, 2005 yılında Türkiye Milli Takımı’na seçilip Ürdün'de yapılan Comencup Akdeniz Oyunları’na katıldı, bir sonraki yıl 2006 yılında Türkiye Milli Takımı ile Portekiz’de Commen Cup Akdeniz Oyunları’na tekrardan katıldı.

Ülkemizde 25 metrelik havuz rekorlarında (50 serbest - 50 sırt-100 sırt - 50 kelebek branşlarında) KKTC rekorları kendisinde bulunuyor.

Ayrıca 50 metrelik havuz (50m sırt-100 m sırtüstü- 50m kelebek -100 m kelebek branşlarında) KKTC rekorlarında henüz kırılamadı.

2015 yılında Dünya Masters Şampiyonası’nda 50m sırt üstü branşında Dünya 4’üncüsü gelen başarılı sporcu, 2015 yılından sonra da gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’deki yarışlarda yarışıp güzel dereceler ve rekorlar elde etmeye devam etti.

Deneyimli sporcu şimdi ise triathlon sporu yapıyor. Triathlon sporunda da 2021 ve 2022 sezonlarında girdiği 6 yarışta da genel klasmanda 5 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Buğra Korahan, 2019 yılında Alanya’da düzenlenen Europe Triathlon Cup organizasyonunda yaş kategorisinde de 1’inci ve 2022 yılında aynı organizasyonda yaş grubunda 2’ncilik elde etti.