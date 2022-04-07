ADA FIT YAZI DİZİSİ (5) AHMET DAĞCIN- FITNESS

> “Düzenli egzersiz ve beslenme ile dileyen herkes kısa sürede göze hoş gelen sağlıklı bir vücuda sahip olabilir” > “2015’te çıktığım podyuma gerekli motivasyonu bulmam durumunda tekrar çıkmayı ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeyi düşünüyorum”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de her hafta yayınlanan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatıyor.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin beşinci konuğu Fitness yapan ve eğitim veren Ahmet Dağcın… Şu anda 29 yaşında olan Dağcın, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu ve eğitmen Ahmet Dağcın, “Fitness, beni hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlendirdi Fitness bir yaşam tarzıdır başlayan bir daha bırakamaz”değerlendirmesini yaptı. Uzun vadeli hedefini NESS Fitness & Wellness Club spor merkezini açarak gerçekleştirdiğini anlatan Dağcın, “Şimdi sırada yurt içinde ve yurt dışında yeni spor merkezleri ile markamızı büyütmek var” dedi.

“Günden güne büyüyen bir sektör”

NESS Fitness & Wellness Club Direktörü Ahmet Dağcın, Ülkemizde vücut geliştirmeye ilgi yüksek” dedi.

Sektör hakkında değerlendirmeler yapan Dağcın şöyle devam etti: “Sektörümüz günden güne büyüyor. Sektörümüze devletten destek istiyoruz. Ülke sporunu hep birlikte ileriye taşımayı amaçlıyoruz.”

Kendini anlattı, hedeflerinden bahsetti…

“Düzenli egzersiz ve beslenme ile sağlıklı bir vücuda sahip olunabilir”

+ “Fitness eğitmeniyim. Fitness ve vücut geliştirme kişiyi sosyal, fiziksel ve sağlık açısından hayata daha güçlü bağlayan bir spor dalıdır. Düzenli yapıldığında mükemmel sonuçlar alıyoruz. Düzenli egzersiz ve beslenme ile dileyen herkes kısa sürede göze hoş gelen sağlıklı bir vücuda sahip olabilir.”

“Futbolcuydum, futbolu bırakıp Fitness’e yöneldim”

+ “Bu spor dalını seçme amacım; lise yıllarında futbolculuğumu geliştirmek için başladığım Fitness, beni hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlendirdi ve futbolu bırakıp Fitness’e yöneldim. Kendimi geliştirmek için sürekli araştırmalar yaptım, yurt dışında Genetic Trainer eğitimi ve yurt içinde federasyonumuzun düzenlediği tüm eğitimleri aldım. Fitness bir yaşam tarzıdır başlayan bir daha bırakamaz…

“Uzun vadeli hedefimi gerçekleştirdim, sırada markamızı büyütmek var”

+ “Uzun vadeli hedefimi aslında 1 yıl önce Ness Club’ı açtığım gün gerçekleştirdim. Şimdi sırada yurt içinde ve yurt dışında yeni spor merkezleri ile markamızı büyütmek var. 2015’te çıktığım podyuma gerekli motivasyonu bulmam durumunda tekrar çıkmayı ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeyi düşünüyorum.”

Ahmet Dağcın’dan spor tavsiyeleri:

“Hayatınıza sporu entegre edin”

‘ADA FIT’ yazı dizisi aracılığıyla insanlara spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Ahmet Dağcın, şu önerileri yaptı:

# Hayatınıza herhangi bir sporu entegre edin

# Sağlıklı bir yaşam sürün

# Düzenli egzersiz yapın

Ahmet Dağcın kimdir?

NESS Fitness & Wellness Club Direktörü

Ahmet Dağcın, evli ve 29 yaşında. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu. Spor Salonu işletmecisi olan Dağcın, bir Personal Trainer. Kıbrıs’ın en büyük spor merkezi olan NESS Fitness&Wellness Club Direktörü...