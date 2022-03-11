“Fitness bir spor dalı değil, aslında bir yaşam tarzıdır”

ADA FIT YAZI DİZİSİ (1) SÜLEYMAN MULLAHASAN- FITNESS

✔“Yaptığım spor dalı, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, düzenli yaşam tarzı sizi her geçen gün daha zinde ve enerjik hissettiriyor. Bu dalı seçmemdeki en büyük etken, kendi içinde bir sanatı olmasıdır” ✔ “Bu spor artık sağlık adı altında yer almaktan ziyade kaslarını en hızlı yoldan şişirip, gösteriş amaçlı kullanmak isteyen insanlarla dolup taştı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Farklı spor dallarında kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış sporcular, YENİDÜZEN’de her hafta yayınlanacak olan ‘ADA FIT’ yazı dizisine düşüncelerini ve hedeflerini anlatacak.

‘ADA FIT’ yazı dizisinin ilk konuğu Fitness yapan ve vücut geliştirme sporuyla uğraşan Süleyman Mullahasan… Şu anda 25 yaşında olan Mullahasan, yaptığı spor dalı hakkında bilinmeyenleri anlattı, hedeflerinden bahsetti.

Başarılı sporcu vücut geliştirme dalı hakkında “En başta bilmeliyiz ki, bu iş emek ister, zaman ister, fedakârlık, istikrar ve bilgi ister. Amacınız 1 veya 2 ayda ideal fiziğe ulaşıp, bu işi bırakmak olmamalı” dedi.

Süleyman Mullahasan kimdir?

Süleyman Mullahasan… 25 Haziran 1996 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. Üniversite lisans eğitimimi İngiltere’nin Canterbury Christ Church Üniversitesi’nde tamamladı. Başarılı sporcu, Yüksek lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra akademik hayatını aynı üniversitede doktora eğitimiyle devam ettiriyor.

Mullahasan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde 1995 yılından günümüze ülkemizin en uzun soluklu sosyal sorumluluk ve farkındalık organizasyonu olarak Günkut Ajans tarafından gerçekleşen, anlamlı ve amaçlı prodüksiyonu 21. Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalinde birinci gelerek adını yarışma tarihine yazdırdı. Başarılı sporcu bu başarıyı “Yaşam boyu anılacak ve unutulmayacak anlamlı bir anım olacaktır” ifadeleriyle anlatıyor.

Mullahasan 2019 yılında, “Inspiring Gentlemen” misyonu ile Dünya ülkelerini, kardeşlik, barış, dostluk ve kültürlerinin buluşması ilkeleri ile bir araya toplayan dünyanın en prestijli uluslararası bay yarışmaları arasında ilk üç büyük organizasyon içerisinde yer alan Tayland’da gerçekleşen Mister Global 2019 finalinde 40 ülkenin arasında Mister North Cyprus bandıyla gururla yer alıp ülkemizi temsil ederek yarı finale de başarı ile dünya sıralamalarında yer almanın gururunu yaşadı.

Spor hayatıma 9 yıl önce İngiltere’de başlayan başarılı Fitnessçi, İngiltere’de eğitimini ve belgesini aldığı yardımcı antrenörlük belgesinin yanında, ülkemize dönünce 1. Kademe Antrenörlük Belgesi’ni de aldı, ardından almış olduğu eğitimlerin neticesinde kurumsal bir adım atarak kendi adımı taşıyan “SM Personal Coaching” markasıyla Fitness alanında kişiye özel spor eğitmenliği yapıyor.

“Yaptığım spor dalının kendi içinde bir sanatı var”

YENİDÜZEN’de bu haftadan itibaren her hafta yayınlanacak olan ADA FIT yazı dizisine düşüncelerini aktaran Süleyman Mullahasan, yaptığı spor dalını ve neden bu spor dalını seçtiğini anlatıyor.

Başarılı sporcu şunları söyledi: “Yaptığım spor dalı Fitness… Birçok spordan farklı olarak, spor salonunda geçirdiğiniz 1-2 saatten çok daha fazlası. Başladığınız günden itibaren bir yaşam tarzına dönüşüyor. Bu güzel ve farklı yaşam tarzı sağlığı ve daha birçok güzel alışkanlığı beraberinde getiriyor. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, düzenli yaşam tarzı sizi her geçen gün daha zinde ve enerjik hissettiriyor. Bu dalı seçmemdeki en büyük etken, kendi içinde bir sanatı olmasıdır. Kendi vücudum bir kenara danışanlarımın, herhangi bir insan vücudunun değişmesi, şekillenmesi bana mucizevi bir ilham veriyor. Bunun yanında insanın özgüveninin artması, postürünün düzelmesi ve her açıdan daha sağlıklı hale gelmesi göz ardı edemeyeceğimiz etkenler.”

“Uzun yıllar bu spor dalını yapmak istiyorum”

Gelecekteki hedeflerinden bahseden başarılı sporcu, öncelikli hedefinin uzun yıllar bu spor dalını yapmak olduğunu söylerken, “Ülkem Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası arenalarda, hem antrenör hem sporcu olarak temsil etmek hem hayalim hem de gerçekçi bir hedefim” dedi.

Mullahasan hedeflerini şöyle anlattı:

“Öncelikli hedefim, bu sporu 25 yaşımda yaptığım gibi, 35, 45, 55 yaşıma, ömrümün yettiği kadar yapmaktır. İnsanları amaçlarına ulaştırmaya devam edip, onların mutluluğuyla mutlu olmaya devam etmek diğer temel hedeflerim arasında. Daha önce başka branşlarda yapmış olduğum gibi, ülkem Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası arenalarda, hem antrenör hem sporcu olarak temsil etmek hem hayalim hem de gerçekçi bir hedefim”

“Bu spor dalı artık sağlık adı altında yer almaktan çıktı, gösteriş amaçlı kullanılıyor”

Başarılı Fitnessçi Süleyman Mullahasan, ülkemizdeki vücut geliştirme sporu hakkında düşüncelerini aktardı ve insanlara sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.

Mullahasan şunları söyledi:

“Ülkemizde belki de futbol ve basketbolla birlikte en çok ilgi gösterilen sporlardan biri vücut geliştirme sporu olduğunu düşünüyorum. Maalesef ve üzülerek bilip ve görmekteyiz ki bu spor artık sağlık adı altında yer almaktan ziyade kaslarını en hızlı yoldan şişirip, gösteriş amaçlı kullanmak isteyen insanlarla dolup taşmakta... Şunu en başta bilmeliyiz ki, bu iş emek ister, zaman ister, fedakârlık, istikrar ve bilgi ister. Amacınız 1 veya 2 ayda ideal fiziğe ulaşıp, bu işi bırakmak olmamalı. Bu sporu hayatınızın bir parçası haline getirip vücudunuzun hem sağlığı hem de kalıcı şekilde şekillenmesi için yapmaktayız. İnsanlarımıza sağlıklı yaşam ve spor konusunda kilo vermek ve kilo almayı anlatabilirim. Uzmanlık alanı olduğum spor dalı olan Fitness, yani sağlığın ta kendisi… Bir kişinin yağ yakması, kas alması, postürünün düzelmesi vücuduna vereceği en büyük hediyedir. Gereken besinleri, vitaminleri alıp, gün içinde gerekli suyu tükettiğimizde hayat enerjimizin yerine geldiğini fark etmemiz zor olmayacak.”

“Sağlıklı yaşam için sporu hayatımızdan eksik etmeyelim”

Mullahasan şöyle devam etti:

“YENİDÜZEN Gazetesi’nin ADA FIT okuyucuları ile bir araya geldiğimden dolayı sizlere sonsuz teşekkür ederim. Önce sağlık ve bu yolda sağlıklı yaşam için sporu hayatımızdan eksik etmeyelim. 2020 yılından günümüze savaşmakta olduğumuz pandeminin sona ermesi en büyük temennim. Bunun içinde pandemi kurallarına uyalım, gerek bireysel gerekse toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde aşı olalım. Ve son olarak Spor dolu nice sağlıklı zamanlar dilerim.”