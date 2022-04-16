ŞAMPİYON MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

AKSA Süper Lig'in 27'nci haftasında Gönyeli'nin konuğu olan Mağusa Türk Gücü, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

Mağusa Türk Gücü, bu şampiyonlukla birlikte tarihindeki 11'inci şampiyonluğu elde etmiş oldu.

Gönyeli Stadı’nda oynanan maçın 34’üncü dakikasında genç oyuncusu Baran Derin ile 1-0 öne geçen Mağusa Türk Gücü, ilk devreyi de 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin 65’inci dakikasında Mehmet Erol’un golüyle rahatladı. 90’ncı dakikada ev sahibi ekip, Ahmet Can Temel ile farkı 1’e indirse de, kalan dakikalar yeterli olmadı ve mücadele Mağusa Türk Gücü’nün 2-1’lik üstünlüğüyle bitti.

Mücadele sonunda 62 puana ulaşan sarı yeşilli ekip, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın tamamlanmasıyla Mağusa Türk Gücü camiası taraftarı önünde elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

Gençlere şans verilmesi dikkat çekti

Maç öncesinde şampiyonluk için 1 puanın yeterli olduğu Mağusa Türk Gücü’nün Gönyeli karşısında genç oyunculara şans vermesi de dikkat çekti.

Mağusa Türk Gücü, hafta içinde Yenicami ile deplasmanda Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçına çıkacak.

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