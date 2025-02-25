“Ortaya atılan iddialar asılsız”

YENİDÜZEN / SPORYENİ

AKSA Süper Lig’de ilk olarak şike teşebbüsü, sonrasında hem oyuncu transferindeki çek konusu, hem de yasal olmayan genel kurul iddiaları nedeniyle KTFF üyeliğinin askıya alınması ile gündeme gelen Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün Başkanı Hakan Törehan, “Bizim acilen top oynamaya dönmemiz lazım. Şampiyonluk şansımızı elimizden alıyorsunuz” dedi.

Bugün Lefkoşa’daki Merit Otel’de basın toplantısı düzenleyen Törehan, konuyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Disiplin Kurulu’nun “aklıselim” bir karar üreteceğine inandığını söyledi.

Törehan, tüzüklerinde herhangi bir aykırı durumun olmadığının Kaymakamlık ile Başsavcılık arasındaki yazışmada var olduğunu belirtti, aksi durumda Kaymakamlık huzurunda yasal haklarını arayacaklarını dile getirdi.

Törehan, “Değirmenlik’in şike ile alakası yoktur. Ezel Kaynak’a komplo kurulmuştur” derken, şike iddialarıyla ilgili daha detaylı basın toplantısını gelecek hafta yapacaklarını söyledi.

Törehan: Başkan olacağımda ne divan bir şey söyledi, ne de tüzüğe baktım

Üç buçuk yıl önce Değirmenlik’e başkan olurken Divan’ın kendisinden bir şey talep etmediğini, kendisinin de tüzüğü okumadığını, günün sonunda başkan olduğunu belirten Hakan Törehan, Kulüpler Birliği başkanlığı için aday olacağı dönemde uygun olmayan bir kriter olduğunu görünce aday olmadığını aktardı. Törehan, bu gelişme sonrasında acaba Değirmenlik’te de böyle bir maddenin var olup olmayacağını düşünerek kulüp tüzüğünü incelediğini ve var olduğunu gördükten sonra genel kurula gidildiğini belirtti.

“Maddeleri revize ederek genel kurul yaptık, evrakları Kaymakamlığa verdik”

Hakan Törehan altı, yedi ay içerisinde genel kurula giderek KTFF Başkanı Sertoğlu’nun bilgisi dahilinde, genel kurulu yasal bir şekilde yaptıklarını söyledi. İlgili madde ve başka maddeleri revize ederek seçimli genel kurul yaptıklarını söyleyen Törehan, iki gün içinde genel kurul evraklarının Kaymakamlığa teslim edildiğini belirtti.

“Tüzükte aykırılık yok, olsa bile Kaymakamlık 8 aydır hiçbir bildirim yapmadı”

11 Temmuz 2024 tarihli Kaymakamlık ile Başsavcılık arasındaki iç yazışmayı okuyan Törehan, Başsavcılığın Dernekler Yasası kapsamında değiştirilen maddelerde herhangi bir aykırılığı olmadığı kanaatine vardığını aktardı. Başsavcılığın ayrıca kulüp olduğu için ismine dernek isminin de eklenmesi gerektiğinin yazışmada yer aldığını belirten Törehan, aykırılık içeren maddeler olması halinde ilgili kulübe Kaymakamlığın geri bildirim yapması gerektiğini söyleyerek aykırılık olmamasına karşılık kendilerine 8 aydır hiçbir bildirim yapılmadığını söyledi.

Törehan, “Kaymakamlık Savcılıktan görüş almasına rağmen bize hiçbir bildirimde bulunmadı. Kaymakamlık hangi tarihte bize neyi bildirdi, bize hangi makul süre verildi ve biz hangi makul sürede zaten onaylanmış bir değişikliği değiştirmedik?” sorularını sordu.

“Dünkü ve bugünkü başkan meşrudur”

“Tüzük Kaymakamlık tarafından değişmiş, bugünkü ve dünkü başkan da meşrudur” diyen Törehan, “Bunun aksini söyleyen kimse ya bir kötü niyet, ya bir komplo, ya da başka bir plan içerisindedir. Değirmenlik tüm yasal hakkını Kaymakamlık huzurunda arayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Federasyonun süreçte bir spor kulübünü koruması gerekmez miydi?”

Törehan, KTFF’nin Kaymakamlığa “Senin önünde bir süreç vardı, bunu tamamlayıp da mı bana yazı yazıyorsun? Başsavcılıktan gelen yazıya bakılmaksızın, ilgili derneğe herhangi bildirim yapılmaksızın sen bu yazıyı bana nasıl yazdın demesi ve bir spor kulübünü koruması gerekmez miydi?” açıklamasını yaptı.

“Değirmenlik sürekli suç işler söylemi”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “Değirmenlik sürekli suç işler” söylemi ile ilgili konuşan Törehan, Değirmenlik’in daha önce yetersiz bakiyeli çekten dolayı mahkemeye gittiği için küme düşürüldüğünü söyledi, küme düşmelerinin Poliçeler Kanunu’nu bilmeyen hukukçuların verdiği karar sonrası çaresizlikle alınmış bir karar olduğunu iddia etti.

“Ölü futbolcu oynattılar” söylemi ile ilgili olarak Törehan, onun ölü değil sahte kimliğe bürünmüş futbolcu olduğunu, o dönem zaten başkan olmadığını, günün sonunda Bostancı Bağcıl’ın ceza aldığını Değirmenlik’in ceza almadığını belirtti, “Değirmenlik hiçbir şey yapmadı” dedi.

Törehan, Değirmenlik’in teknik direktör değişimi ve lider olmasının ardından üzerine daha çok gidilmeye başlandığını da ifade etti.

Esentepe’den alınan oyuncuların ödenmediği konusu

Esentepe’den alınan bazı oyunculara ait çeklerin bir tanesinin ödenmediği ve oyuncuların geriye döneceği durumu ile ilgili konuşan Törehan, Esentepe ile Değirmenlik arasında yapılan bonservis protokolü ile ilgili 35 bin sterlin anlaşma sağlandığını, elden 20 bin sterlinin alındığını ancak Esentepe’nin yine de 35 bin sterlin istediğini ileri sürdü. “Hakan Törehan söz vermiş katkı yapacak diye, biz ona saydık” denildiğini söyleyen Törehan, “Sen diyemezsin ona saydım, transfere saymadım diye. Oyuncu aldı parayı, biz almadık dediler. O zaman yarın oyuncuyu paranızı çaldığı için polise verin” açıklamasını yaptı.

“Değirmenlik’in şike ile alakası yoktur”

Esentepe – Değirmenlik maçındaki şike teşebbüsü ile ilgili konuşan Törehan, “Ben bununla ilgili Şike Kurulu’na da gittim, insanların ifadelerini de gördüm. Miracle Değirmenlik’in bu konu ile alakası yoktur. Ayrıca Ezel başkana komplodur. Talimata göre eğer somut delil varsa boynumuz kıldan incedir, biz hangi cezayı alacaksak almaya hazırız. Ancak ben hala bu süreçte federasyonun ve Disiplin Kurulu’nun aklıselim bir karar vereceğini düşünüyorum. Bu sürecin sonunda olması gereken kesinlikle Değirmenlik’in hiçbir ceza almaması” ifadelerini kullandı.

“Şike ile ilgili genç kapsamlı basın toplantısını önümüzdeki hafta yapacağım”

“Bizim acilen top oynamaya dönmemiz lazım” diyen Törehan, “Bizim şampiyonluk şansımızı elimizden alıyorsunuz. Biz antrenman yapamıyoruz. Yarın bu işler ortaya çıktığı zaman yüzde elli pili bitmiş Değirmenlik’i yenerseniz bunu ben galibiyet saymam. Bizden alacağınız kupayı da kendinizi kazanmış saymayın diyeceğim” dedi. Törehan, yasal emarelerle şike ile alakalı geniş kapsamlı bir basın toplantısını da önümüzdeki hafta yapacağını duyurdu.