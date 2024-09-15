Merve’li Türkiye Balkan şampiyonu

Kıbrıslı Türk elit voleybolcumuz Merve Çelebi yine büyük bir başarıya imza attı. Plaj voleybolunda Türkiye formasıyla Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden Çelebi, Balkan şampiyonu oldu.

Moldova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda dün oynanan maçlar sonrası yarı finale kalmayı başaran Merve Çelebi ve partneri Nursel Yaren Sencel, Kosova'yı 2-0'la geçerek finale kaldı.

Finalde Yunanistan ile mücadele eden Merve'li Türkiye, bu maçı da 21-12 ve 21-19'lık setlerle 2-0 kazanmayı başardı.

Final maçının ardından Balkan şampiyonu olan Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, turnuva sonunda birincilik kürsüsünde yer alarak ülkemizi yine gururlandırdı.

Başarılarına bir yenisini daha ekledi

Gerek plaj voleybolu, gerekse kar voleybolunda son yıllarda birçok organizasyona katılan başarılı voleybolcumuz, böylelikle başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.