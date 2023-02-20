►ŞAMPİYON MELEKLER KÖYÜ’NE KATKI… “Türkiye’de yapılacak Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için biz de elimizi taşın altına koyduk” diyen Sertoğlu, “Futbol ailesinden herkes katkı yapıyor. Katkıyı toplayıp bu hesaba yatıracağız” dedi. ► “CONIFA’YI DÜŞÜNEMEZDİK”… Sertoğlu: “Bu şartlarda, bu psikolojik durumda ne CONIFA’yı düşünecek halimiz var, ne de organize edecek keyfimiz, moralimiz ve motivasyonumuz var. Başka yerde yapılırsa da katılmayacağız”

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve yitirdiğimiz canlar sonrasında toplum olarak “Çok ciddi şekilde üzüldük, kahrolduk” dedi. Sertoğlu, ailelerin bu acıyı ömür boyu yaşayacağını, hep bir şeylerinin eksik kalacağını ifade ederek onlara sabırlar diledi.

Futbol ailesi olarak Türkiye’de yapılacak Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü’ne katkı yapmak için çalışma başlattıklarını, konu ile ilgili olarak ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını kaydetti.

Yaşanan süreçte CONIFA 2023 Avrupa Şampiyonası’nı yapmak için ne motivasyonlarının ne de morallerinin olduğunu, bunu da muhataplarına aktardıklarını söyleyen Sertoğlu, anlayışla karşılandıklarını belirtti. Sertoğlu, organizasyona bu yıl katılmanın söz konusu olmadığını aktardı.

“Ligi çok uzatmadan bitirmek istiyoruz” diyen Sertoğlu, “Çok fazla ligin sarkmasını istemiyoruz. Herkes hesabını, kitabını ona göre yaptı. Herkesin çok farklı motivasyonu oluştu. Tam bir program netleşsin açıklayacağız” dedi.

Sertoğlu: Toplum olarak çok ciddi şekilde üzüldük, kahrolduk

“Hem toplum olarak hem de spor camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama esas zorluğu çeken, sıkıntıyı çeken ailelerdir” diyen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Toplum olarak çok ciddi şekilde üzüldük, kahrolduk. Bizim sadece kendi ülkemizle ilgili değil, Türkiye ile ilgili de kahrolduk ancak biz küçük bir ülke olduğumuz için ve herkes de birbirini tanıdığı için, böyle bir olayın çok genç yaşta çocukların başına gelmesini hiçbir şekilde hazmedemedik, hiçbir şekilde konduramadık” dedi.

“Ailelerin hep bir şeyleri eksik kalacak…”

“Halen konduramıyoruz ama hayatta da gerçekler var” diyen Sertoğlu, “Bu olay bu çocukların başına geldi. Bu aileler bir ömür bu acıyı yaşayacaklar, hep bir şeyleri eksik kalacak. Diğer vatandaşlar, biz bir şekilde hayatımıza devam ederken onların hep bir parçaları eksik olacak. Bu da çok üzücü bir durum. Ateş düştüğü yeri yakar” açıklamasını yaptı.

“Öyle üç, beş tane arkadaşın süslü laflar etmesiyle bu acı dinmez”

Herkesin üzüntüsünün büyük olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Öyle özellikle üç, beş tane arkadaşın süslü, püslü laflar etmesiyle bu ailelerin ne acısı diner, ne de çekecekleri acı azalır. Allah kimseye vermesin” dedi. Olayın ülkede çok ciddi bir travma yarattığına işaret eden Sertoğlu, “Bu da uzunca bir süre devam edecek. Sonuçta dediğim gibi, ateş düştüğü yeri yakar. Bu ailelerin başına gelen çok büyük bir felakettir. Allah onlara sabır versin” ifadelerini kullandı.

Şampiyon Melekler Köyü’ne futbol ailesinden katkı

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü’ne katkı için futbol ailesi olarak çalışma yaptıklarını açıkladı. “Türkiye’de ülkemiz tarafından yapılacak Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için biz de elimizi taşın altına koyduk” diyen Sertoğlu, “Kulüp başkanlarımız, hakemlerimiz, yöneticilerimiz, herkes bir katkı yapıyor. Bir havuz oluşturduk. Bu havuzda bu katkıyı toplayıp bu hesaba yatıracağız. Bunu da şeffaf bir şekilde açıklayacağız. Bilgiler netleştikçe önümüzdeki günlerde bilgileri daha fazla aktarabiliriz” dedi.

“Bu şartlarda CONIFA’yı düşünecek ne halimiz, ne motivasyonumuz var”

Bu yıl haziran ayında yapılacak CONIFA 2023 Avrupa Şampiyonası’nın iptali ile ilgili konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bu şartlarda, bu psikolojik durumda ne CONIFA’yı düşünecek halimiz var, ne de organize edecek keyfimiz, moralimiz ve motivasyonumuz var. Devleti ve sporu yönetenlerle de konuştum. Böyle bir motivasyonu kimsenin kalmadı. En güzeli, en doğrusu bunu iptal etmekti. Çünkü CONIFA’yı yapacak olmak demek ciddi bir maddi külfet demekti. Bu şartlarda ne kendimizi, ne sponsorlarımızın, ne de devletimizin böyle bir maddi külfet altına girmesini doğru bulmadık” dedi.

“CONIFA başka yerde yapılması halinde de katılmayacağız”

CONIFA’ya durumu bildirdiklerini ve onların da anlayışla karşıladığını söyleyen Sertoğlu, “Doğru olan bize göre buydu. Biz doğrusunu yaptık. KTFF olarak, futbol ailesi olarak her zaman bu konularda öncü olduk, her zaman bir şekilde hem toplumun hem ülkenin durumunu göz önünde bulundurarak kararlar verdik” ifadelerini kullandı. Organizasyonun başka ülkede yapılması halinde katılım olup olmayacağı yönündeki soruya Sertoğlu, bu yıl yaşananlardan sonra katılımın olmayacağını, ilerleyen yıllarda duruma bakacaklarını sözlerine ekledi.

“Futbol ailesi içinde yitirdiklerimiz de var…”

Futbol ailesi içerisinde hayatını kaybeden genç futbolcular ve yönetici olduğunu ifade eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Burada kaybettiğimiz futbolcu arkadaşlarımız, genç çocuklarımız da var. Yöneticimiz var. Hepimizin yakından tanıdığı, çok sevdiğimiz Amaç’ı da kaybettik. Bir sürü tanıdığımızı da kaybettik. Motivasyonumuzu kaybettik, halen değişik bir ruh hali içerisindeyiz. Günler geçtikçe bu ruh halimiz düzelecek, zaten düzelmesi de gerekir. Bir ömür bu ruh haliyle de gidemeyiz” şeklinde konuştu.

“Çok uzatmadan ligin bitmesini istiyoruz”

Futbolun bu hafta kaldığı yerden başlayacağını söyleyen Sertoğlu, ligi çok uzatmadan bitirmek istediklerini kaydetti. “Arada bir haftayı oynatabiliriz. Bir Çarşamba günü yapabiliriz. Çok fazla ligin sarkmasını istemiyoruz” diyen Sertoğlu, “Herkes hesabını, kitabını ona göre yaptı. Belki ikisini de arada oynatabiliriz. Tam bir program netleşsin açıklayacağız. Arada oynatıp bitirmek de olabilir, bir hafta oynatıp bir hafta sarkıtmak da olabilir ama çok uzamadan ligin bitmesini istiyoruz. Çünkü herkesin çok farklı motivasyonu oluştu. Ligi bitirelim, bir müddet herkes nefes alsın, daha sonra 2023-24 sezonuna bakalım” açıklamasını yaptı.

“Allah ailelere sabır versin”

Sertoğlu sözlerini sonunda toplum olarak çok ciddi yara aldıklarını, psikolojik olarak da etkilendiklerini ancak esas acıyı ailelerin yaşayacağını vurgulayarak onlara şu sözlerle sabırlar diledi: “Çok ciddi şekilde yara aldık. Psikolojik olarak da etkilendik. Dediğim gibi ateş düştüğü yeri yakar. Herkes bir şekilde kendini toparlayıp normal hayatına devam ederken, o aileler hep bir yerleri eksik, bu acıyı hissedecekler. Allah onlara sabır versin.”