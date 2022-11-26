Kosova’da bayrak var, güreşçi yok

Kosova’da 15.Uluslararası Adem Yashari Turnuvası başladı.

Kosova Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya geçmiş yıllarda KKTC Güreş Milli Takımı da katılıyordu. Bu yılki turnuvaya katılım olmadı. Katılım olmamasına rağmen, müsabakaların yapıldığı salona katılımcı ülkelerin bayraklarının arasına KKTC bayrağı da asıldı.

Bu konuda KKTC Güreş Federasyonu’ndan bir açıklama yapılması bekleniyor.