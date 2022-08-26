FENERBAHÇE, KIBRIS’A GELİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye ekiplerinden Fenerbahçe, Kıbrıs Cumhuriyeti ekiplerinden AEK Larnaka ile aynı grupta eşleşti.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye ekiplerinden Fenerbahçe, Kıbrıs Cumhuriyeti takımlarından AEK Larnaka ile aynı gruba düştü.
B Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri ise Dinamo Kiev ve Rennes takımları oldu.
Fenerbahçe yine Kıbrıs'a gelecek
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2012-2013 sezonunda bir başka Kıbrıs takımı AEL Limasol ile aynı grupta yer almıştı.
Söz konusu sezon C Grubu'nda mücadele eden iki ekip İstanbul ve Lefkoşa'nın güneyinde karşı karşıya gelmiş Fenerbahçe İstanbul'da mücadeleyi 2-0, Lefkoşa'daki mücadeleyi ise 1-0 kazanmıştı.
Siyasi anlamda birbirini tanımayan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti daha önce birçok spor branşında karşı karşıya gelmiş, Kıbrıslı Türkler ise sadece izlemekle yetinmişti.
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