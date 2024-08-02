BUSE'DEN BÜYÜK GURUR

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında ülkemize büyük bir gurur yaşattı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadınlar yüksek atlamada finale kaldı.

Saat 11.15'de Stade de France’ta başlayan yarışa Buse Savaşkan fırtına gibi başladı. 1.83 ve 1.88'i ilk hakkında atlayan Buse, 1.92'yi ikinci hakkında geçebildi. Buse, 1.92'yi atlayarak en iyi kişisel derecesini de tekrarladı.

Buse 1.95'i üç hakkında atlayamasa da finale kalmayı başaran sporcuların arasında yer aldı.

Final Pazar günü saat 20.55'de Stade de France’ta olacak.

TRT Spor'da canlı olarak yayınlanan yarış takip eden birçok kişi, sosyal medyada da Buse'ye büyük destek verdi.

NELER YAŞANDI?

SAAT 12.50: Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan 1.95'i üç hakkında geçemedi.

SAAT 12.45: Buse Savaşkan 1.95'i ikinci hakkında da geçemedi.

SAAT 12.38: Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan 1.95'i ilk hakkında geçemedi. Buse'nin iki hakkı daha var...

SAAT 12.20: Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan,1.92'yi ikinci hakkında geçmeyi başardı. Buse, en iyi kişisel derecesini tekrarladı.

SAAT 12.12: Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan,1.92 ilk hakkında atlayamadı. İki hakkı daha var

SAAT 11.50: Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan,1.88 ilk hakkında geçti

BUSE'NİN İKİNCİ ATLAYIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

SAAT 11.30: Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, İlk hakkında 1.83'ü atladı.

BUSE'NİN İLK ATLAYIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

SAAT 11.15: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadınlar yüksek atlama elemeleri başladı.

SAAT 10.05: Buse statta Call Room'da ... Yarış için Stade de France'a ulaşan temsilcimiz Buse Savaşkan şimdi yarış öncesi kontrollerin yapıldığı Call Room'da yer alıyor. Ardından ısınmaya başlayacak.

Acapulco Resort Hotel'de Buse Savaşkan'ın yarışı için düzenlenen etkinlikte KKTC Atletizm Federasyonu alt yaş gruplarındaki milli atletler de temsilcimize destek olmak için hazır bulundu.