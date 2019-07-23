  • Lefkoşa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Lefke 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • London 18 °C

Spor müdürsüz kaldı

»
Spor müdürsüz kaldı
Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu görevinden alınırken yerine henüz atama yapılmadı

KKTC Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi müdürlük görevini sürdüren Alkan Değirmencioğlu görevinden alınırken yerine henüz atama yapılmadı. Ülke sporunun yönetimi an itibarı ile müdürsüz kaldı.

Hükümet değişiminin ardından bir süredir spor yönetiminde yaşanan belirsizlik sonrası Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığına Şirketler Mukayyitliği görevine atanan Kemal Deniz Dana getirilmişti. Hükümetin Halkın Partisi kanadında Spor Dairesi müdürlüğü için geçen Mehmet Özbilgehan’ın adı geçerken, Cuma günü daire müdürü Alkan Değirmencioğlu görevinden alındı.

 

Yazı arşive gönderildi

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun görevden alınmasına yönelik üzerinde Başbakan Ersin Tatar’ın kartvizitinin olduğu yazının Değirmencioğlu’na değil, dairenin arşivine gönderildiği öğrenildi. Zarfta Değirmencioğlu’nun da adı geçmezken, görevden alma yazısında 22 Temmuz pazartesi günü görevden almanın gerçekleşeceği belirtildi.

 

Devredemeden görevinden ayrıldı

Ülke sporunun yönetiminde yaşanan belirsizlikle Alkan Değirmencioğlu dün başka bir müdüre görevini devredemeden ayrılmış oldu. Yeni hükümetin kurularak görevine başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen sporda yaşanan belirsizlik, birçok spor federasyonunun faaliyetlerini de etkiledi. Değirmencioğlu ve ekibi birçok spor branşının yanı sıra özellikle futbolda sahaların yeni sezona yetiştirilmesi için önemli çaba sarf ederek görevine devam ederken, görevden alınma şekli ise şaşkınlık yarattı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 194 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD’de Burhan Gürkan dönemi13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:02
  • Kempo Federasyonu’nun üyeliği onaylandı12 Temmuz 2019 Cuma 18:13
  • KTSYD'de genel kurula doğru11 Temmuz 2019 Perşembe 21:33
  • İşbirliği protokolü yenilendi09 Temmuz 2019 Salı 18:38
  • Bocce plaja indi09 Temmuz 2019 Salı 18:02
  • Barış ve Özgürlük Kupası Girne’nin09 Temmuz 2019 Salı 18:00
  • Behlül’den bronz madalya08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
  • “Yepyeni bir zeminle ev sahipliği yapacak”08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
  • Zemin yenileniyor07 Temmuz 2019 Pazar 15:13
  • Cimnastikte işbirliği ziyaretleri başladı06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:40
    • YAZARLAR
    K-Pet Süper Lig
    STakımOGBMP
    1MAĞUSA TÜRK GÜCÜ30243374
    2YENİCAMİ AK30235274
    3DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK301821056
    4MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK30165953
    5ÇETİNKAYA TSK30147949
    6TÜRK OCAĞI LİMASOL301451147
    7LEFKE TSK301441246
    8GÖNYELİ SK301431345
    9CİHANGİR GSK301161339
    10GENÇLİK GÜCÜ TSK301061436
    11BAF ÜLKÜ YURDU301161336
    12KÜÇÜK KAYMAKLI TSK30891333
    13BİNATLI YSK30851729
    14ESENTEPE KKSK30921929
    15L. GENÇLER BİRLİĞİ SK30391818
    16GİRNE HALK EVİ30432315
    K-Pet Birinci Lig
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    HENTBOL
    TÜRKİYE
    GÜNEY
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Spor Yeni | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti