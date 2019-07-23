Spor müdürsüz kaldı

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu görevinden alınırken yerine henüz atama yapılmadı

KKTC Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi müdürlük görevini sürdüren Alkan Değirmencioğlu görevinden alınırken yerine henüz atama yapılmadı. Ülke sporunun yönetimi an itibarı ile müdürsüz kaldı.

Hükümet değişiminin ardından bir süredir spor yönetiminde yaşanan belirsizlik sonrası Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığına Şirketler Mukayyitliği görevine atanan Kemal Deniz Dana getirilmişti. Hükümetin Halkın Partisi kanadında Spor Dairesi müdürlüğü için geçen Mehmet Özbilgehan’ın adı geçerken, Cuma günü daire müdürü Alkan Değirmencioğlu görevinden alındı.

Yazı arşive gönderildi

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun görevden alınmasına yönelik üzerinde Başbakan Ersin Tatar’ın kartvizitinin olduğu yazının Değirmencioğlu’na değil, dairenin arşivine gönderildiği öğrenildi. Zarfta Değirmencioğlu’nun da adı geçmezken, görevden alma yazısında 22 Temmuz pazartesi günü görevden almanın gerçekleşeceği belirtildi.

Devredemeden görevinden ayrıldı

Ülke sporunun yönetiminde yaşanan belirsizlikle Alkan Değirmencioğlu dün başka bir müdüre görevini devredemeden ayrılmış oldu. Yeni hükümetin kurularak görevine başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen sporda yaşanan belirsizlik, birçok spor federasyonunun faaliyetlerini de etkiledi. Değirmencioğlu ve ekibi birçok spor branşının yanı sıra özellikle futbolda sahaların yeni sezona yetiştirilmesi için önemli çaba sarf ederek görevine devam ederken, görevden alınma şekli ise şaşkınlık yarattı.