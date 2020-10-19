İşte sporun Covid-19 önlemleri

Spor müsabakalarına geri dönüşte Sağlık Bakanlığı’nın aldığı Covid-19 önlemlerini YENİDÜZEN açıklıyor

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararlarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada takım sporları ile ilgili karar da üretildi.

Alınan tedbirlerin 5’inci maddesinde takım sporlarında olası Covid 19 vaka çıkması durumunda alınacak önlemlere dair kuralların karara bağlandığı, uygulama hususunda Spor Dairesi Müdürlüğü’ne ayrıntılı bildirimin yapılacağı belirtildi.

Kurallar Spor Dairesi’ne iletildi

Sağlık Bakanlığı 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren daha önce kısıtlanmış olan ve yakın temas gerektirmeyen spor dallarındaki antrenmanların başlayabileceği, 17 Ekim 2020 tarihinden sonra da müsabakaların başlayabileceğini belirtmişti. Bakanlık, faaliyetleri başlayan spor dallarında 16 madde halinde “Uyulması gereken kurallar” ve 6 madde halinde “Covid-19 şüpheli ve pozitif vaka çıktığında yapılması gerekenler” şeklinde iki konu başlığı ile Spor Dairesi’ne uyulmasını gerekli gördüğü kuralları iletti.

Müsabakalar seyircisiz, pozitif vaka durumunda takım izole

Spor Dairesi’ne iletilen kurallar çerçevesinde takımlara düzenli olarak PCR testi yapılması öngörülüyor. Müsabakaların seyircisiz olacağı belirtilirken, antrenman ve müsabaka esnasında uyulması gereken hijyen kuralları vurgulanıyor. Ayrıca takımda pozitif vakanın saptanması halinde takımın tamamının izole edileceği ve düzenli teste tabi tutulacağı, vakanın ailesinin ise Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı temaslı protokolü çerçevesinde değerlendirileceği belirtiliyor. Önlemlerin uygulanması ve denetiminin Spor Dairesi görevlileri ve ilgili federasyon görevlileri tarafından yapılacağı, salgının ülkedeki durumuna göre kuralların yeniden değerlendirilerek değiştirilebileceği de ek not olarak Bakanlık tarafından belirtildi.

İşte kurallar

Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aldığı kararlar şu şekilde:

1- Yapılacak tüm spor karşılaşmaları seyircisiz olacak yapılacaktır.

2- Kullanılacak tesis, ekipman ve spor aletleri hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmeli ve bir sonraki çalışmaya temiz bırakılmalıdır. İki antrenman veya müsabaka arasında temizlik için gerekli süre bırakılmalıdır.

3- Soyunma odası, duş ve tuvalet bölümleri her kullanımdan sonra temizlenmeli ve bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

4- Boks, tekvando, güreş, Uzakdoğu savunma sporları vb yakın temas olan spor dallarında sporcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürmeli ancak ikili antrenman veya karşılaşma yapmamalıdırlar.

5- Tüm sporcu, antrenör, görevli ve yöneticiler spor yapılacak alana girerken vücut ısıları ölçülmeli ve kimlik ve iletişim bilgileri kaydedilmelidir. Giriş kapılarına el antiseptikleri konulmalıdır. Vücut ısısı 37.5 ve üzerinde olanlar spor alanına alınmamalıdırlar.

6- Sporcular antrenman veya müsabakaya giderken toplu taşıma kullanılması durumunda koltuk düzeni bir dolu bir boş olacak şekilde olmalıdır.

7- Yedek kulübelerine ve saha kenarına el antiseptiği konulmalıdır. Statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulmalı, bu alanlara da el antiseptiği konulmalıdır.

8- Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

9- Takım ve hakem araçları stada en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edeceklerdir.

10- Müsabakalarda müsabakanın türüne göre top toplayıcılar mümkün olan minimum sayıda olmalıdır.

11- Yedek kulübelerindeki kişiler aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmalıdırlar.

12- Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, saha içerisinde yapılmalı, oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat etmelidirler.

13- Oyuncular arasında tokalaşma olmamalı ve takım fotoğrafı çekilmemelidir.

14- Futbol, voleybol, basketbol ve kulüpleri sporcularına teknik ve destek ekiplerine, maçta çalışacak görevlilerine, ligleri başlamadan önce Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkililendirilen laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi yaptırmalıdır. Bu sonuçlar Spor Dairesi aracılığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilecektir. Sonucu pozitif olan ve test yaptırmamış olanlar maçlara katılamayacaktır. Salgının ülkedeki durumuna göre testlerin yapılma sıklığı bakanlığımızca Spor Dairesi’ne bildirilecektir.

15- Takımların A listesinde bulunan ve test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alabilecek sporcu sayısı 3 yedek oyuncuyu kapsamaması halinde (futbol, basketbol, hentbol ve voleybol için) maç oynatılmayarak ileri bir tarihe ertelenmelidir.

16- Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapmalıdır. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ve futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etmelidir.

Müsabaka esnasında, saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesindeki teknik sorumlular haricinde stadyumlarda bulunan tüm kişiler sürekli olarak maske takmalıdır.

COVİD-19 Şüpheli ve Pozitif Vaka çıktığında yapılması gerekenler

1- Şüpheli vaka tesis içerisinde saptanırsa, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına alınmalı ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilmelidir.

2- Takımda Covid-19 pozitif çıkan vaka olduğunda, İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmelidir.

3- Sağlık Bakanlığı ekipleri, o gün tesiste bulunan herkese ve son beş gün içinde müsabaka yaptıkları takımlara ve o maçlarda görev alanlara mümkün olan en kısa sürede test uygulayacaktır. Vakanın pozitif olduğu öğrenildiği anda mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir.

4- Covid-19 pozitif oyuncunun izole edilip tedaviye alınmasının ardından yapılacak antrenman ve maçların sekteye uğramaması için takım oyuncuları ve maçlarda görevli diğer kişiler Spor Dairesi’nin uygun göreceği bir tesiste 14 gün süre ile izole edilmelidir. Burada iki günde bir PCR testleri yapılarak testlerin negative çıkması durumunda antrenmanlarına devam edebilirler. Müsabaka tarihinden bir gün önce PCR testi yapılarak müsabakaya da çıkabilirler.

5- Pozitif çıkan vakanın ailesi ise Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı temaslı protokolü çerçevesinde değerlendirilecektir.

6- Taburculuk sonrası vakanın ne kadar süre antrenman ve müsabakalara katılmayacağı Sağlık Bakanlığı doktorları tarafından belirtilecektir.

Not:

1- Yukarda belirtilen önlemlerin uygulanması ve denetimi Spor Dairesi görevlileri ve ilgili Federasyon Görevlileri tarafından yapılacaktır. Spor Dairesi ayrıca federasyonlara bağlı kulüplerin sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve tüm ekip bilgilerini bulundurmakla yükümlüdür.

2- Yukarıda belirlenen kurallar Sağlık Bakanlığı tarafından salgının ülkedeki durumuna göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirilip gerektiğinde değiştirilebilir.