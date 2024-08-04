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Haydi Buse

Haydi Buse

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda finale çıkıyor.

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KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda finale çıkıyor. Cuma günü gerçekleştirilen Kadınlar Yüksek Atlama Elemelerinde tarihi bir başarıya imza atarak finale kalan temsilcimiz bugün finalde yarışarak önemli bir gurur daha yaşatacak.

CANLI ANLATIM 

SAAT 20.20: Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan Stade de France’ta ısınmaya başladı. 

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