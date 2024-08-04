Haydi Buse

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda finale çıkıyor. Cuma günü gerçekleştirilen Kadınlar Yüksek Atlama Elemelerinde tarihi bir başarıya imza atarak finale kalan temsilcimiz bugün finalde yarışarak önemli bir gurur daha yaşatacak.

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