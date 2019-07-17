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KTFF için KOP iddiası

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KTFF için KOP iddiası
Politis Gazetesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KOP) üyeliğinin yeniden gündeme geldiğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KOP) üyeliği konusunun, Zürih Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, şu günlerde yeniden gündeme geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin son günlerde federasyona konuyla ilgili baskı yaptıklarını; ancak henüz taraflar arasında resmi herhangi bir görüşme yapılmadığını ve KOP’a yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere göre Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin ilk etaptaki hedefinin, Kıbrıslı Rum takımlarla veya UEFA onayıyla farklı ülkelerin takımlarıyla dostluk maçları yapmak olduğunu ve bu perspektifin, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerine gelir sağlayacağını kaydetti.

Kıbrıslı Türk futbol kulüpleri tarafından her ne kadar resmi bir girişim yapılmadıysa da, yetkililerin “ağız yokladığını” belirten gazete, Kıbrıs Türk futboluna uygulanan ambargonun kaldırılması ve KTFF ile Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin KOP’a üye olabilmesi için KTFF ile KOP arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma taslağının hala geçerli olduğunu anımsattı.

 

Kıbrıslı Rumlar kuzeyde oynamayı tercih etmiyor

Gazete, bir diğer haberinde ise, Kıbrıslı Rum futbolcuların ekonomik sebeplerden ötürü Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynamayı tercih etmediğini yazdı.

Son 2 sezondur Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynayan hiç Kıbrıslı Rum futbolcu bulunmadığına dikkat çeken gazete, 2012-2017 yılları arasında her yıl ortalama 4 Kıbrıslı Rum futbolcunun KKTC’ye geldiğini; ancak Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle, bu durumun artık söz konusu olmadığını kaydetti.(TAK)

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